Rodrigo Buteler lanza su streaming para hablar con los vecinos de Cipolletti: miralo en vivo

El intendente debuta este jueves en vivo por redes sociales. Prometió responder preguntas, escuchar propuestas y hablar de la ciudad sin filtros.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , estrena este jueves desde las 19 un nuevo ciclo de streaming en vivo a través de sus redes sociales , una propuesta para acercarse la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, participativo y adaptado a los tiempos digitales.

La transmisión se realiza en simultáneo por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok , plataformas desde las cuales los cipoleños podrán interactuar en tiempo real, hacer consultas y plantear inquietudes sobre distintos temas vinculados a la ciudad.

La iniciativa apunta a generar un espacio de diálogo sin formalidades, donde los vecinos puedan conocer de primera mano las novedades de la gestión, los proyectos en marcha y los desafíos que enfrenta una ciudad en constante crecimiento.

Durante las transmisión, con una estética mundialista, el intendente dialogó con Cipolito, la mascota oficial de la ciudad, y dio a conocer su voz. Además, tuvo un intercambio con el secretario de Deportes, Leandro Domini.

En el programa también regaló sobres de figuritas del Mundial 2026 a los jóvenes que se acercaron a los estudios de FM Master, donde se llevó a cabo el evento. Durante el transcurso del streaming, decenas de vecinos se reunieron para escuchar al jefe comunal de la ciudad desde una faceta inusual.

A su vez, Buteler respondió distintas consultas de los vecinos que participaron del chat en vivo. Entre las primeras preguntas, se refirió al plan de asfalto y el recambio de luminaria LED en los barrios. Además, adelantó que piensa llevar a cabo un plan de campaña de seguridad vial ante los reclamos de los vecinos.

Preguntas, propuestas y participación en tiempo real

Uno de los principales atractivos del streaming será la posibilidad de que los vecinos participen en vivo. Durante la transmisión podrán realizar preguntas, compartir opiniones y acercar propuestas directamente al intendente.

“Quiero invitarlos a que se sumen este jueves a las 19 horas a nuestras redes sociales. La idea es compartir un rato juntos, charlar sobre la ciudad, contarles en qué estamos trabajando, escuchar sus preguntas y también sus propuestas”, expresó Buteler.

El jefe comunal destacó además que busca construir un espacio basado en el respeto y el intercambio de ideas, aprovechando las herramientas que ofrecen las plataformas digitales.