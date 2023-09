Robo hormiga: destituirán a la tesorera del municipio

La funcionaria, que se encuentra suspendida preventivamente en el cargo, prácticamente no tiene posibilidades de continuar en la función. Es que en el Concejo Deliberante existe consenso entre los concejales para aprobar el proyecto, que ya pasó por la comisión de labor parlamentaria y será presentado para su tratamiento sobre tablas por la presidenta del Legislativo, Silvana Larralde.

Fue propio intendente, Claudio Di Tella, quien realizó a denuncia correspondiente en la Fiscalía, luego de haber ordenado una investigación exprés, la cual demoró poco más de 48 horas . Se estima que la funcionaria del municipio de Cipolletti implicada en el robo hormiga habría desviado más de 5 millones de pesos a las arcas públicas.

Según explicaba la propia denuncia, la presunta maniobra delictiva se detectó a partir de un control de rutina realizado por la secretaría de Hacienda. Así se detectaron movimientos extraños de dinero, bajo el concepto de “comisiones bancarias”, que terminaban en una cuenta del banco Credicoop. Justamente, el hecho que estuvieran bajo esa denominación generó “ruido”, ya que esas comisiones se cobran automáticamente al momento de hacer la transacción.

Es importante agregar que el Municipio tiene cuentas en dicho banco, pero los depósitos se efectuaban sin documentación para justificarlos y a un particular, por lo que el área contable sospechó que se debía a una maniobra delictiva. Según trascendió, se realizaron numerosos movimientos de plata de las cuentas públicas por montos que no levantaban sospechas (no superaban los 200 mil pesos y estaban dentro del monto promedio de las erogaciones del área).

Quién es la tesorera a punto de ser expulsada

Illesca fue nombrada por el Concejo Deliberante en octubre de 2022. Los concejales aceptaron la designación del Ejecutivo, resaltando que se trataba de una empleada de carrera, con dos décadas en el Municipio, y un conocimiento profundo del trabajo de Hacienda. Había comenzado como cajera y se había convertido en la segunda al mando de la tesorería, hasta que fue designada