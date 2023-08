La ex tesorera denunciada se quedó sin sueldo

La investigación judicial por el desvío de fondos del Municipio a una cuenta bancaria particular no avanzó tan rápido como esperaban en el gobierno local y la sanción provisoria de 90 días se cumplió sin que la funcionaria apuntada fuese acusada formalmente. Por ello, el intendente Claudio Di Tella dispuso una nueva suspensión contra la ex tesorera, María Laura Illesca, pero sin goce de haberes.