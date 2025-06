¿Qué quieren estudiar los chicos? La Expo Vocacional les dio respuestas cerca de casa

Con una gran concurrencia de estudiantes secundarios, se lleva a cabo la segunda edición de la Expo Vocacional Cipolletti 2025 . El Complejo Cultural de la ciudad se llenó de voces jóvenes, preguntas, folletos, recorridas y entusiasmo. Más de 40 stands y 30 instituciones públicas y privadas presentaron su oferta educativa, en una jornada que no solo sirvió para informar, sino también para dar lugar a la reflexión vocacional en quienes están por cerrar una etapa escolar.

En ese sentido, Julián Rojo también de la ESRN 35, explicó que tiene decidido estudiar abogacía: “ Desde chico me gustó y aunque me interesó un poco la química, terminé volviendo a mi primera elección ”. Para Julián, el dato de poder estudiar cerca también suma: “ Estoy pensando en quedarme en la zona ”.

Una de las áreas que captó más atención entre los jóvenes fue la vinculada al petróleo, la geología y la química. Juliana, estudiante de la ESRN 152, aseguró: “Quiero estudiar Ingeniería en Petróleo. Me interesa mucho ese mundo, especialmente por el rol que va a seguir teniendo el petróleo en los próximos años. Me gusta el enfoque académico”.

Por su parte, Valentina, que también asiste a la ESRN 152, aún está definiendo su vocación pero confesó estar atraída por la geología. “Me gusta la idea de moverme, investigar, no estar siempre en el mismo lugar. También me llama el área del petróleo, pero desde el enfoque químico”, detalló.

En la Expo también hubo lugar para quienes vienen de otras localidades y descubren que pueden estudiar sin alejarse demasiado de su familia. Fiore, de Campo Grande, comentó que quiere estudiar psicología: “Hace poco me enteré que estaba la carrera en Cipolletti, así que eso me facilita todo”. Su compañera Ximena, oriunda de Cipolletti, también eligió psicología y valoró poder quedarse en casa: “Me gusta la UNCO y estar cerca de mi familia”.

E.C.P EXPO VOCACIONAL (27).JPG Las propuestas abarcan a más de 30 instituciones publicas y privadas que ofrecen a los estudiantes una variada oferta educativa. Estefania Petrella

Las alternativas abarcaron desde arquitectura hasta veterinaria, pasando por carreras técnicas, humanísticas, artísticas, y propuestas cortas. Octavio Morales, de la ESRN 35, comentó que quiere estudiar arquitectura en General Roca. “Está cerca de casa y me gusta la carrera”, dijo. Jasmin Vallejos, en cambio, viajará a Choele Choel para estudiar veterinaria, aunque destacó: “Igual vine a ver qué otras cosas hay. Es mi primera vez en la expo y está bueno recorrer y hablar con otros”.

Entre las instituciones presentes se destacaron universidades nacionales como la UNCO y la UNRN, institutos técnicos como el ITP, el ITS Cipolletti, y propuestas privadas como UFLO, Instituto Séneca, Pablo Besson, Blas Pascal, Leben Salud, entre otros. También hubo charlas a cargo de profesionales que ejercen y comparten experiencias con los estudiantes, para motivar y orientar a quienes aún están en proceso de decisión.

E.C.P EXPO VOCACIONAL (40).JPG La expo se desarrolla hasta el 11 de junio en el Complejo Cultural Cipolletti con entrada libre y gratuita. Estefania Petrella

¿Cómo sigue la Expo?

La Expo Vocacional 2025 continúa durante la jornada de este miércoles hasta las 17 con entrada libre y gratuita.