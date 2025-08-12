Pronóstico: cómo estará el tiempo este martes 12 de agosto

Las máximas siguen altas y las mínimas encima del cero. Además, el viento toma protagonismo e ingresa un pulso de aire frío con precipitaciones en cordillera.

La región del Alto Valle comenzará este martes 12 de agosto con cielo parcialmente nublado, viento y temperaturas frescas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 5 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. La humedad se mantendrá moderada y no se esperan precipitaciones en la ciudad.

De acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el martes marcará el ingreso de aire frío a la región, con precipitaciones dispersas en áreas de montaña y vientos de intensidad moderada a regular en los valles. Las temperaturas tenderán a descender y la nubosidad será persistente. A partir del jueves se espera el ingreso de aire más húmedo.

Cómo sigue la semana

Para este miércoles se prevé una alternancia de nubes y sol, con mínima de 3 °C y máxima de 14 °C. El jueves, se espera con cielo parcialmente nublado, mínima de 4 °C y máxima de 15 °C.

Para el viernes, el pronóstico anticipa una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C. El sábado llega con mayor presencia de sol, una mínima de 3 °C y máxima de 17 °C. El domingo, en tanto, se proyecta con cielo mayormente cubierto, mínima de 5 °C y máxima de 19 °C.

El clima en el resto de la provincia

El SMN anticipa para este martes en la región cordillerana rionegrina, tanto en Bariloche y El Bolsón, lluvias y nevadas durante la mañana y la tarde. La temperatura rondará entre los 8 y los 8 grados, el viento será del oeste y luego del sur con una velocidad de hasta 31 km/h con ráfagas de hasta 50.

A partir del martes cesarán las precipitaciones con cielo cubierto y los termómetros no superarán los 12º.

Bariloche nevada 01.jpg

En Maquinchao, localidad de la Línea Sur provincial, se registrarán este martes chaparrones durante la tarde y nevadas al llegar la noche.

Mientras que en la costa atlántica, en Viedma, San Antonio y Las Grutas, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde. En ambas mejorarán las condiciones a partir del miércoles y por el resto de la semana.

En tanto que en el Valle Medio el clima estará más templado, con una máxima que llegará a los 17 grados. El viento podría convertirse en una molestia. Será del sur y sureste con una intensidad de hasta 41 km/h con ráfagas de hasta 59.