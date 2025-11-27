Orgullo de Cipolletti: distinguen a una joven de 12 años ganadora del Festival Internacional de Trombón

Se trata de la trombonista Cipriana Reyes, una joven con gran proyección. También hubo reconocimientos al deportista Juan Tomás Ciccioli y para la Fundación Alma Equina.

La comunidad educativa de la Escuela 366 de Cipolletti fue escenario este miércoles de un emotivo reconocimiento a una joven talento de la ciudad distinguida por la Legislatura de Río Negro por su desempeño excepcional en la música. El acto contó con la presencia del legislador Javier Acevedo (CC-ARI), impulsor de la distinción.

El reconocimiento se realizó en la escuela que lleva el nombre de Mónica Almirón, ubicada en el barrio Antártida Argentina y contó con la participación de autoridades escolares, familiares de los estudiantes, vecinos que acompañaron la celebración y toda la comunidad educativa de la institución.

Acevedo destacó que la intención del reconocimiento es “ reflejar la gran tarea, el desempeño y el esfuerzo ” de ambos jóvenes, y especialmente de Cipriana Reyes , quien acumula logros extraordinarios en el ámbito musical a una edad muy temprana.

Cipriana Reyes reconocimiento legislatura cipolletti trombista (4)

“No queríamos que esto pase desapercibido. Si sigue así, podemos tener una representante nuestra en una orquesta de renombre internacional”, señaló. El legislador también remarcó la importancia del acompañamiento familiar y la posibilidad de que la joven continúe su formación en instituciones de la región, como el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Cipriana Reyes, talento cipoleño distinguido por Trombonanza

La Legislatura declaró de interés cultural, social y educativo la consagración de Cipriana Reyes, de 12 años, como ganadora del Primer Concurso de Edad Infantil del Festival Internacional Trombonanza 2025, uno de los eventos más prestigiosos del mundo para trombonistas, eufonistas y tubistas.

Cipriana comenzó a estudiar trombón en 2023 y rápidamente evidenció un notable potencial. Es estudiante de la Escuela Pablo Bessón e integra la orquesta Los Almirones de la Escuela 366. En 2024 inició además la carrera de Eufonio en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), donde toma clases junto al profesor Francisco Álvarez, integrante de la Orquesta del Bicentenario Almirones.

Cipriana Reyes reconocimiento legislatura cipolletti trombista (5)

En agosto pasado, en Santa Fe, participó de Trombonanza 2025, un festival que reúne a más de 180 músicos y 25 docentes internacionales. Allí se desarrolló por primera vez un concurso para menores de 14 años, en el que Cipriana se presentó como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Niños de la Escuela de Música 9901, convirtiéndose en una de las ganadoras. Desde la orquesta destacaron su esfuerzo, el apoyo de su familia y el rol formativo de su profesor.

La Legislatura subrayó en la declaración que la música tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, y que el logro de Cipriana representa una alegría no solo para su entorno sino para toda la comunidad de Cipolletti.

Juan Tomás Ciccioli, el joven Nº 1 del pádel argentino

El joven deportista Juan Tomás Ciccioli, de 13 años, también recibió una declaración de la Legislatura, que reconoció de interés deportivo, cultural y social su participación en el Mundial Junior de Pádel que se realizó en Reus, España, del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

Ciccioli es actualmente el Nº 1 del ranking argentino Sub 14, un logro que lo posiciona entre las principales promesas del país. Entrena en doble turno en el World Pádel Center de Cipolletti y comenzó a jugar a los 4 años, motivado por su familia. Ganó su primer torneo a los 8 y, aun durante la pandemia, continuó entrenando gracias a una cancha improvisada en el patio de su casa.

Juan Tomás Ciccioli reconcimiento legislatura padel cipolletti (1)

Compite habitualmente con jugadores mayores, incluso en torneos de segunda categoría, donde destaca por su madurez y capacidad competitiva. Su clasificación al Mundial llegó tras ganar los selectivos y el máster de Buenos Aires. Su referente es Agustín Tapia y sueña con radicarse en España para continuar su carrera profesional.

Este miércoles, se hizo entrega del reconocimiento de la mano de Javier Acevedo, quién también impulso esta distinción. A su vez, también recibió una distinción similar por parte del Concejo Deliberante de Cipolletti, de la mano de su presidenta, Karina Álvarez.

Juan Tomás Ciccioli reconcimiento legislatura padel cipolletti (2)

Fundación Alma Equina: trabajo terapéutico y comunitario

Por último, en su recorrida por la ciudad, el lesgilador hizo entrega de la declaración de interés social, educativo, terapéutico y comunitario de la Legislatura a la Muestra Anual 2025 de la Fundación Alma Equina. Esta organización cipoleña trabaja desde hace años promoviendo inclusión, bienestar y acompañamiento a través de la equinoterapia y la monta adaptada.

La institución, presidida por Rebeca Lorca, se ha convertido en un espacio donde niños, jóvenes y adultos encuentran contención y oportunidades de desarrollo. En su predio conviven 17 caballos que forman parte de las actividades terapéuticas y recreativas. El trabajo de Alma Equina alcanza a niños con diagnósticos de autismo o TDAH, personas en rehabilitación por adicciones, adultos mayores y vecinos que buscan un espacio de bienestar emocional.

Fundacion Alma Equina reconocimiento legislatura Cipolletti (1)

Lorca explicó que “solo hacen falta cinco minutos al lado de un caballo para sentir bienestar”, y remarcó la importancia del compromiso colectivo debido a que estas prácticas no están incluidas en las coberturas de obras sociales. La fundación se sostiene gracias al esfuerzo de voluntarios, profesionales y familias que acompañan cada proceso.

La Muestra Anual 2025 se realizó en septiembre en el predio de la institución, con exhibiciones, actividades abiertas y propuestas destinadas a toda la comunidad.