Operativo en el Parque Industrial por denuncias de vecinos a la Línea 147

El Municipio y la Policía realizaron un operativo en un sector donde un grupo de personas se reunía a consumir drogas. Habían comenzado a levantar una casilla.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante hoy un operativo en la zona del Parque Industrial , específicamente en la intersección de Saturnino Franco y Rodolfo Diesel, a partir de reiteradas denuncias realizadas por vecinos a la Línea 147 .

En el lugar se detectó la presencia de personas que pernoctaban y utilizaban el espacio como punto de encuentro para el consumo de drogas y habían comenzado a levantar una construcción precaria. Según manifestaron vecinos del sector, la situación generaba molestias constantes , además de preocupación e inseguridad en la zona.

El procedimiento se enmarca en el plan de ordenamiento de la ciudad que el Municipio viene desarrollando desde hace más de dos años, con intervenciones en calles, terrenos baldíos y la erradicación de los denominados “ aguantaderos ”, espacios que suelen ser utilizados para actividades delictivas o que afectan la convivencia vecinal.

Este tipo de acciones se realizan de manera coordinada con distintas áreas municipales y, en muchos casos, con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, con el objetivo de recuperar espacios y devolver tranquilidad a los barrios. En Cipolletti ya se han llevado adelante múltiples intervenciones similares, superando las 25 demoliciones de aguantaderos en distintos sectores de la ciudad.

Denuncias, a la Línea 147

Además, desde el Municipio se recuerda que las denuncias de los vecinos son fundamentales para detectar este tipo de situaciones, y pueden realizarse de forma anónima a través del 147, entre otras vías habilitadas.

Desde la comuna destacaron que estos operativos forman parte de una política sostenida que busca mejorar la seguridad, el orden y la calidad de vida en cada barrio, recuperando espacios que antes generaban conflicto y transformándolos en lugares más seguros para todos los vecinos.