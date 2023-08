Motochorros malditos: violento robo a una joven cipoleña

Una hora antes del indignante crimen de Morena, una muchacha de nuestra ciudad fue víctima de un brutal atraco. "Se me tiraron encima para robarme la bici, casi me parto la cabeza, me ayudó el diadiero", contó a LMC Maia, que se dirigía a trabajar al Hospital.

"Eran las 6.25 aproximadamente (el de Morena en Lanús fue a las 7.30). Yo paré un momento para guardar el celular en la cartera y cuando quise retomar el andar se me vienen con todo con la moto, se me tiran encima y bueno, los quise esquivar pero no pude. Me sacaron la bici y me pegué un golpazo tremendo, casi me parto la cabeza", relata con indignación.

Al menos, siempre hay un ser solidario entre tanta maldad. "Eran dos, más o menos jóvenes. Por suerte se apareció el señor que vende diarios en la zona y quiso ayudar. Les pidió por favor que me dejaran y se fueran, que no me hicieran más nada. Yo intenté reaccionar pero no pude. Se cayeron unos metros más adelante y perdieron el asiento de la bici pero no logré alcanzarlos", lamenta con resignación.

image - 2023-08-09T150943.213.jpg

Sobre las consecuencias físicas del feroz asalto sufrido, detalla: "Me caí fuerte, tengo un dedo lastimado, los golpes en la cabeza que de milagro no me la rompí contra el cordón. Me mandaron a hacer lo de la ART y a Lebén Salud".

Para colmo de males, aún estaba pagando la bici. "La compré en febrero, estaba nueva, me quedaban tres cuotas. Es mi medio de transporte, tendré que agarrarle la mano de nuevo, ver opciones para ir a trabajar cuando el médico me de el alta... Es vivir así, roban por todos lados. Por la mañana no circula nadie de seguridad", protesta repleta de argumentos.

La denuncia está radicada en la comisaría 24. "Pero el mal momento que pasé y el susto no me lo saca nadie", culmina Maia con toda razón. ¿Hasta cuando?