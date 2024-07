Las novedosas tortas fritas rellenas libres de gluten, un manjar rionegrino

No hay nada más rico ni sabroso que las tortas fritas . El reconocido chef de Choele Choel, Néstor "Yuyo" Aguilera presentarará este fin de semana su cocina libre de gluten en Las Grutas y ese manjar argentino será la estrella de su menú..

Cabe destacar que es abierto al público. Quienes asistan se llevarán de regalo un recetario de regalo.

Tallarines de remolacha

Allí, prepararán tallarines de remolacha en reducción de puerros y un pulpo tehuelche, receta de su libro.

Por otra parte, luego de la presentación en Las Grutas, el domingo presentará el libro en Valcheta. Allí, cocinarán torta fritas rellenas con pera y cordero, en el Bosque Petrificado.

Para los que ignoran ese histórico lugar, el bosque petrificado de Valcheta data de 65 millones de años y en él se pueden observar diferentes coníferas del terciario superior, algunas de las cuales alcanzan los 30 metros de longitud.

En el abanico de posibilidades para el turista, Valcheta ofrece además sitios importantes como el Museo Provincial, un taller de Artesanos y, cada año, la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías.

Valcheta, localidad de región sur rionegrina, por su ubicación a la vera de la ruta 23, y sus condiciones naturales, es un oasis privilegiado para el visitante.

El lugar se convierte cada temporada de verano en un centro receptivo de visitantes, ya que los amantes de este tipo de actividad, aún vacacionando en balneario Las Grutas, a tan solo 130 km, hacen su visita para descubrir los productos y servicios turísticos que ofrece este pueblo, que apuesta cada vez más al turismo.

Una vendedora de tortas fritas con hermosa historia

En Naciones Unidas y González Larrosa, en Cipolletti, Lourdes vende tortas fritas y rosquitas. Estudia derecho continuando el legado de su madre y sus tíos y a la vez porque en el pasado “sufrí muchas injusticias y me gustaría ser una abogada justa y humana”.

Su otra gran aspiración en la vida consiste en consolidarse en la gastronomía y tener “mi propia panadería”, para seguir sacándole provecho a las habilidades que heredó de la otra parte de su familia, la paterna (“mis abuelos tenían Rotivianda, trabajaron en el hotel Ludman y manejaban la cocina del club Marabunta y mis tíos también están en ese rubro de los cocineros”).

AS-Cipolletti-Lourdes (Rosquitas-Tortas Fritas) (11).JPG Antonio Spagnuolo

El joven Francisco es su mano derecha, su compañero en esta increíble aventura que iniciaron “un verano yendo casa por casa porque queríamos tener nuestra propia platita”.

“Yo cursaba el secundario y recuerdo que arrancamos con las tartas de manzana, luego surgieron las rosquitas, las tortas fritas, las bolas de fraile, los panes rellenos… Fran ahora no está viniendo tanto porque pegó otro laburo, pero siempre fue un pilar en el emprendimiento: es el que amasa, fríe, reparte en bici. Sin él no saldrían las cosas riquísimas. Antes yo tomaba pedidos, diseñaba las rosquitas y ahora que él no está hago de todo”, señaló la joven a LMC.