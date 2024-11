La sorprendente historia de Osito, uno de los perros más longevos de la zona

image - 2024-11-27T122000.715.jpg Osito con Pablo, su dueño o como dice Lili, "su papá".

Lo cierto es que el 20 de diciembre cumplirá nada menos que 21 años. Afincado en esa cercana localidad pero con origen cipoleño -pasó casi la mitad de su existencia aquí-, la querida y eterna mascota de dos comerciantes muy conocidos en el ambiente deportivo de la región no deja de sorprender con su vigencia. Y su peso: 33 kilos, 500 gramos.

Y pensar que no hubiera llegado a este mundo si su madre no se salvaba de milagro de un accidente y si Pablo no hubiera estado en el lugar y el momento indicado para percatarse de su situación de emergencia y abandono.

“En diciembre del 2003, exactamente el 13/12/2003 apareció en calle Esmeralda y Falucho de Cipolletti una perra boxer a la que casi la agarra un auto, desorientada y a punto de parir. Y la vio Pablo y la llevó a casa para buscar a los dueños. Que nunca aparecieron. Fuimos con ella al control veterinario y sufría de maltrato y desnutrición. La ayudamos y le pusimos Yarka”, explica Lili, al remitirse al comienzo de esta emocionante historia animal.

Lo mejor estaba por venir. “El día 20, como regalito de navidad, Dios nos envió a sus 5 hijitos y a 1 de ellos lo nombramos Oso y decidimos dejarlo junto a su madre en nuestra familia”, acota tras retirarlo de otro chequeo en la “vete”.

image.png Con su mamá, a poco de nacer.

Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Este es perro -marroncito lindo- pero no se queda atrás y zafó de milagro de varias complicaciones de salud. “A sus 5 años el veterinario Miguel Burboa lo salvó de un paro cardiaco. Antes lo había atendido Jorge Rodríguez. A sus 9 años nos vinimos a vivir a Oro y conoció a su actual doctora Mary (Marina Marini), con la que tienen una relación de amor y odio jaja. A ella y a su colega Juan les debe la vida por salvarlo hace 2 años de ehrlichia canil. Siempre agradecidos a ellos”, confiesa Liliana con su simpatía habitual al repasar los distintos sustos sufridos.

image.png Con Lili y una de sus veterinarias.

Nunca hay que darlo por muerto ni subestimar a este particular y ya legendario perro, para el que no existe nada imposible. “Nos dijeron que no podía tener hijos por su enfermedad del corazón y a los 13 años fue papá de 6 ‘cachorrones’, de los cuáles se quedaron 3 junto a él (mellizas y 1 machito), conformando la familia perruna”, recuerda otro capítulo de la atrapante vida del can.

Anécdotas y travesuras de uno de los perros más longevos

Tan querible como travieso, tan amigable como gruñón y temperamental, sus dueños recuerdan entre risas que “odiaba los Papá Noel, nos destrozó varios. También le gustaba mucho jugar con pelotas y al fútbol, que rompió varias, lo mismo que las medias”.

Pícaro e inteligente, "otra que hacía era meterse en las valijas cuando nos íbamos de vacaciones para que lo lleváramos".

En cuanto a sus pasiones, coinciden: “Ama el agua y jugar con piedras, correr... Aún algo hace y sus hijos lo heredaron desde chiquitos. Lo llevamos a pasear a todos lados y antes iba a acompañarnos al gym. Es un capo”.

Siempre hay lugar para una mascota más en la casa de Lili y Pablo o en Leben Gym. “Adoptamos una hermanita cuando recién llegamos acá que llamamos Emma y nos acompañó 10 añitos y también a Flopy. Hoy Oso convive con su flia perruna, su novia e hijos y los pesados papás humanos”, agrega la mujer, enamorada a más no poder de su “bebé más grande”.

La dieta con la que se mantiene en forma

Para que perdure en el tiempo, ha sido clave, además de los cuidados y el cariño, la alimentación. Y en ese sentido, los chicos comparten la fórmula. “Su comida preferida es el pollo con arroz. Le encanta. Hoy su dieta es pollo, hígado o carne con arroz o fideos y algo de verduras. Muy poco alimento balanceado, biopet, criadores”, indica la orgullosa “mamá”.

Osito le dice Oso al paso del tiempo y quiere festejar con todos sus 21. ¡Un grande!