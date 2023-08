La información de los robos organizados "se tiene hace diez días"

"La situación es que es muy preocupante, porque son hechos vandálicos, no podemos decir que es otra cosa. Hay gente que está sin una ocupació, fija, y lo que está haciendo son hechos vandálicos. Los que están diciendo de que la gente está pasando hambre no es tan cierto", aseguró Aldo Mildemberg, referente del Consejo de Seguridad y ex candidato a intendente por el espacio libertario.

El ex funcionario de la gestión de Aníbal Tortoriello destacó el trabajo de la Policía y la Justicia de la provincia, pero reclamó la presencia en las calles de las fuerzas de seguridad nacionales para terminar con los intentos de robos organizados, conocidos como saqueos."Estamos un poquito desconcertados con las acciones del Gobierno Nacional, pero a nivel provincial las fuerzas están trabajando con los medios y los recursos que tienen y el poder judicial igual, hay varios detenidos, están las causas abiertas, se está buscando más gente, se han hecho varios allanamientos", detalló.

Mildemberg reclamó a la gobernadora Arabela carreras que "empiece a hacer los reclamos pertinentes en Nación para que colaboren las fuerzas nacionales, y esto lo paremos cuanto antes, porque no va a terminar bien. Esto va a terminar mal si el gobierno no actúa en forma rápida, precisa y concreta".

El ex funcionario municipal denunció a LU19 que "en Neuquén han visto motos, camionetas que son las que llevan a gente y las dejan cerca del lugar. Estas organizaciones no se generan a partir de una pobreza masiva en la sociedad, están organizados hace mucho tiempo y son los que los que marchan, los piqueteros, y ellos están bancados por alguien. Tienen fondos económicos de alguien, entonces creo que por ahí tendríamos que actuar y ver quiénes son y empezar a parar esto para que no lo pague alguien que no tiene nada que ver".

En la ciudad, las organizaciones sociales con mayor actividad en comedores y campañas solidarias, que suelen marchar hacia los puentes, habían repudiado el lunes la organización de saqueos y aseguraron no tener participación en esos hechos delictivos.