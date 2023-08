Robos organizados a comercios: las sorpresivas excusas de los detenidos

Según Vignaroli, habrían aprovechado la situación económica y social que se está viviendo para cometer un ilícito; y vinculó lo ocurrido a un audio que se hizo viral e incitó a las personas a cometer saqueos.

“Estos cinco imputados son solo una parte. La idea es dar con el resto de las y los autores”, destacó el fiscal jefe, quien detalló que en el auto sólo se recuperó una parte de la mercadería robada.

SFP Audiencia Detenidos por saqueos (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para dos imputados, y la domiciliaria, para los tres restantes. ¿Qué dijeron los acusados al término de la audiencia? …

Nunca hice nada...

En un video que se viralizó en las redes, realizado por el fotógrafo de La Mañana, Sebastián Fariña Petersen, se escucha a tres detenidos expresar sus razones al juez de garantías para justificar su accionar.

"Nunca hice nada de lo que está diciendo la Policía. Yo nunca me fugaría de nada. A lo que voy, yo fui por necesidad, nomás y no llegué a romper una puerta, no llegué a nada", comentó el primero de los detenidos que tomó la palabra. A su turno, otro joven que estaba a un costado, manifestó: "Yo no sabía qué hacer, vio, y salí. No alcancé a agarrar fideos, nada. Me sentí muy nervioso. Como saben que no tengo antecedentes. Nunca robé nada de nada".

Prosiguió con su relato y justificó su accionar en el marco de una situación económica que apremia a mucha gente. "Disculpen la necesidad. Había hecho ya una compra hace un mes y con la plata que nos pagan no me alcanza para nada, sinceramente. Ya me estaba quedando sin azúcar, sin yerba, sin fideos, sin nada, y tomé esa decisión de ir. En el momento de entrar me arrepentí, si. Y salí, pero ya era tarde. Cuando la Policía llegó, no me resistí nada, bajé. Eso básicamente les quería decir", comentó.

SFP Audiencia Detenidos por saqueos (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Las declaraciones que realizaron en cuanto a que no se resistieron a la autoridad policial, por ejemplo, no son casuales. Para evitar la prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa, la defensa tiene que probar que no se dan los peligros procesales, como la fuga y la posibilidad de que entorpezcan la investigación si recobran la libertad. Sin embargo, en este caso, cuatro de ellos utilizaron un auto para escapar.

También conviene aclarar que como imputados tampoco tienen la obligación de decir la verdad o manifestar nada que complique su situación.

El tercero de los imputados que habló ante el juez dijo que no conocía a nadie. "La verdad es que en su momento, cuando me detuvieron, yo no me resistí al arresto. Más allá de eso, no entiendo en qué se basan. Yo en ningún momento tenía nada en mi poder. Particularmente, no sé dónde encuentran las pruebas", expresó.

Ladrones de un supermercado Gentileza @mudonqn

La fiscalía tiene, en principio, cuatro meses para desarrollar la investigación. Una de las primeras medidas adoptadas es el secuestro de sus celulares. El material que se pueda recuperar de ahí permitirá evaluar nuevas acusaciones. No se descarta que por esa vía se llegue a dar con los instigadores.

Además de Vignaroli y Córdoba, por la fiscalía también participó la asistente letrada Lorena Juárez.