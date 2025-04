Insólito: vecino cipoleño fue a la Justicia para que lo dejen tomar vino delante de su hija

Ante el tribunal, el hombre alegó que esa restricción no tenía respaldo en pruebas concretas y que afectaba su vida cotidiana, ya que no podría brindar con una copa de vino en una cena familiar ni ingresar a un restaurante donde otras personas bebieran. Aclaró que no tenía intención de embriagarse ni de descuidar a su hija, y que ninguna constancia en la causa acreditaba situaciones de riesgo vinculadas al alcohol.

Los jueces revisaron el expediente, destacaron la ausencia de evidencia sobre un consumo problemático y señalaron que la cuestión podría haberse resuelto mediante un pedido de aclaratoria. Pese a ello, y en atención al planteo formalmente realizado, decidieron dejar sin efecto el punto impugnado de la sentencia original.

Podrá asistir a restaurantes, reuniones y eventos

En su lugar, indicaron que el progenitor podrá asistir con su hija a restaurantes, reuniones familiares o eventos donde se consuman bebidas alcohólicas de forma moderada. También podrá ingerir alcohol de manera ocasional, siempre que mantenga una conducta responsable y evite toda situación que pueda exponer a la niña a riesgos físicos o emocionales. Asimismo, se estableció que no podrá conducir si ha bebido, conforme a la normativa vigente.

La decisión reiteró que las medidas en los procesos de familia deben fundarse en hechos acreditados y guardar proporcionalidad con el objetivo de resguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En este caso, el tribunal consideró que la restricción cuestionada resultaba excesiva en relación con los elementos disponibles.

El régimen de comunicación fijado en primera instancia se mantuvo sin cambios. La resolución distribuyó las costas por su orden, conforme a lo establecido por el Código Procesal de Familia, que promueve una lógica distinta a la de los procesos contenciosos tradicionales y busca evitar que se impongan cargas procesales innecesarias a las partes involucradas en disputas familiares, se explicó.