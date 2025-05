Importante operativo de la Policía impidió el corte de ceramistas en Ruta 7

corte ruta 7 ceramistas

La orden para impedir el corte de ruta fue emitida por el Ministerio Público Fiscal, previendo que "podrían existir manifestaciones que entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes y/o el normal desarrollo de las actividades en alguna de las dependencias de los poderes del estado Provincial Neuquino".

Ante esto, ordenó al personal policial "realizar todas las acciones y/o medidas tendientes a efectos de impedir que los manifestantes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes".

Cuál es el reclamo de los ceramistas

Este lunes, la empresa Camuzzi cortó el suministro de gas en Zanon y Cerámica Neuquén. "Los realizaron de manera intempestiva, aún cuando veníamos llevando adelante reuniones con representantes de Camuzzi, de la Secretaría de Energía de la provincia y del Ministerio de Gobierno, buscando una solución para contratar un proveedor de gas y normalizar la situación", indicaron los ceramistas en un comunicado.

En el escrito difundido, marcaron que "desde que asumió el gobierno de Figueroa venimos señalando que había que buscar una solución integral para la provisión de energía en las fábricas, pero no tuvimos ninguna respuesta".

El corte se produjo por la falta de un acuerdo con un proveedor que garantice el abastecimiento del insumo, en medio de gestiones que no avanzaron por parte del gobierno provincial a través del Ministerio de Energía, según contó Andrés Blanco, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, a LMC.

Según detalló, venían manteniendo conversaciones con la Secretaría de Energía de la provincia de Neuquén para establecer un convenio con una productora dispuesta a venderles gas a un precio razonable. Incluso mencionó que hubo reuniones con el gobierno neuquino y el Ministerio de Producción, pero no se logró avanzar a tiempo.

Cómo fue el violento hecho en el corte de ruta 7

El conductor, que pasaba rumbo a Centenario, vio su rumbo interrumpido por el corte. Tras una discusión en la que, según manifestantes, uno de los trabajadores fue golpeado, el hombre regresó hacia el otro sentido y "atropelló el piquete directamente" cerca de las 8:30.

Según lo confirmaron fuentes en el lugar, el conductor posteriormente se estacionó y protagonizó una riña con los manifestantes. Ellos lo confrontaron por la situación, le dieron dos golpes y le tiraron una piedra. El hombre fue protegido por la Policía.

"Se dio una situación bastante extraña. Esta persona ya había pasado por el otro corte y casi se lleva puesta a una compañera", afirmó Andrés Blanco, Secretario Adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén.

El conflicto con los trabajadores ceramistas es de larga data. En los últimos meses, se llevaron adelante diversas protestas y reclamos por el corte de luz que recibieron en las fábricas, producto de una deuda de más de 270 millones de pesos.

El pasado 22 de abril, la Cooperativa CALF emitió un comunicado en el que explicó su contundente decisión. "El corte en el suministro eléctrico dejó al descubierto una situación muy compleja de la cerámica en cuanto a su administración y estado financiero, la cual no es culpabilidad de CALF. Miles de asociados y usuarios del servicio eléctrico cumplen en tiempo y forma con el pago de sus consumos y sería inequitativo para con ellos otorgarles un beneficio del que otros no gozan", señaló en el escrito difundido.

CALF aseguró que "no actúa en contra de nadie, sino que trabaja a favor de mantener sus cuentas saneadas y en orden, por lo que se hace insostenible seguir brindando el servicio a una fábrica que le adeuda más de 270 millones de pesos y que a la fecha no presentó un plan de pago viable". Seguidamente, aclararon que su predisposición para el diálogo, "pero con una condición inalterable: no puede subvencionar con sus recursos a una empresa privada".