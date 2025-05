Ganó el Quini 6 en Cipolletti: "Lo esperó toda la vida, está feliz"

La subagencia 10 pertenece a la red de venta de la agencia 40 , situada en Irigoyen al 700. La propietaria de la "casa central", Valeria Lo Cacciato confió a LMC que se trata de un "cliente de años, que quizá toda la vida espero esto y merecido lo tiene, aunque la idea no es brindar demasiadas precisiones para respetar su privacidad e integridad . No es, está claro, el premio más resonante pero al que le gusta jugar con ganar algo se conforma y más si son 10 millones, qué te parece".

image - 2025-05-22T115110.467.jpg Esta es la boleta del iluminado que ganó el Quini 6 en Cipolletti.

"Tiene que quedar en claro que el dinero se acredita en la cuenta del apostador, no es que queda en la agencia. Pero sí, el hombre ya pasó a corroborar que él había ganado y en breve estará cobrando", precisó la comerciante.

"Estamos tan felices como él", culminó Valeria.

image.png La agencia oficial 40, de Irigoyen 788 es la casa central que a través de la sub-agencia 10 vendió el premio. Foto Antonio Spagnuolo.

Se busca al ganador del Loto en Cipolletti

¡Atención Cipolletti! Se busca al afortunado que ganó un premio del Loto y aún no aparece a cobrar. Crece el misterio y también la ansiedad porque el plazo para pasar por “caja” es de 30 días y ya transcurrieron más de 10… “No debe saber que acertó”, especula el dueño de la agencia céntrica donde se efectuó la jugada.

La boleta se confeccionó en la agencia oficial 24, El Oso, de Roca 417, en pleno centro de la ciudad y se hizo acreedora de más de $1.600.000 en la modalidad Tradicional del famoso poceado. No será una fortuna, pero tampoco una suma para despreciar...

Vacante el pozo mayor, con 5 aciertos, 7 apostadores se repartieron el 10 de mayo $1.615.383. Los números que salieron fueron: 25, 24, 29, 04, 20 y 23.

image.png

“Nosotros estamos frente a la plaza, en pleno centro. Todo el mundo pasa, entra, compra un Loto o Quini, pero no es la gente que está acostumbrada a jugar. Entonces, capaz que no se enteró que ganó”, señala Hugo, su propietario, a la hora de encontrarle una explicación a la insólita situación.

No obstante, para ellos no es algo nuevo que los “iluminados” que la pegan no pasen a retirar el suculento dinero. “Hace un año no vinieron a cobrar un Quini 6 de 700 mil pesos. Ese importe vuelve a Lotería y a Santa Fe. Insisto, no es gente que tenga el hábito de jugar. Ojalá que le avisen si es así, o que, a partir de esta nota, logremos ubicarlo”, expresó su deseo el agenciero.

“Le quedan unos 20 días, por suerte el Loto da 30 días para cobrar, a diferencia del Quini 6 que son dos semanas. Es difícil acertar, el Loto no tira tantos premios y que justo no aparezca es una pena”, sostuvo el hombre con sinceridad.

Por otro lado, recordó que suele irles bien en materia premios. “Hemos vendido unos cuantos Quini en la modalidad Siempre Sale, también en quiniela suelen pegarla nuestros clientes. Hemos tenido premios importantes, ahora nos falta uno grande, grande”, se ilusiona el hombre mientras aguarda al ganador del Loto. ¿Irá?