Ganó el Loto en Cipolletti y aún no pasó a cobrar: "No debe saber que acertó"

“Nosotros estamos frente a la plaza, en pleno centro. Todo el mundo pasa, entra, compra un Loto o Quini pero no es la gente que está acostumbrada a jugar. Entonces capaz que no se enteró que ganó”, señala Hugo, su propietario, a la hora de encontrarle una explicación a la insólita situación.

image.png

No obstante, para ellos no es algo nuevo que los “iluminados” que la pegan no pasen a retirar el suculento dinero. “Hace un año no vinieron a cobrar un Quini 6 de 700 mil pesos. Ese importe vuelve a Lotería y a Santa Fe. Insisto, no es gente que tenga el hábito de jugar. Ojalá que le avisen si es así, o que a partir de esta nota, logremos ubicarlo”, expresó su deseo el agenciero.

“Le quedan unos 20 días, por suerte el Loto da 30 días para cobrar, a diferencia del Quini 6 que son dos semanas. Es difícil acertar, el Loto no tira tanto premios y que justo no aparezca es una pena”, sostuvo el hombre con sinceridad.

Por otro lado, recordó que suele irles bien en materia premios. “Hemos vendido unos cuántos Quini en las modalidad Siempre Sale, también en quiniela suelen pegarla nuestros clientes. Hemos tenido premios importantes, ahora nos falta uno grande, grande”, se ilusiona el hombre mientras aguarda al ganador del Loto. ¿Irá?

El antecedente de un premio grande en Villa Regina

El mes pasado un vecino de Villa Regina ganó 690 millones en el Quini 6. Hubo, también, días de misterio porque brillaba por su ausencia. Hasta se conoció que el afortunado cobró.

"Me llamaron de Lotería de Río Negro y me confirmaron que el apostador se presentó en Viedma para empezar los trámites para cobrar. No me dieron la identidad, pero me avisaron que es de Villa Regina por suerte", contó María Angélica Busín, la dueña de la agencia oficial 59 de esa ciudad que vendió la boleta ganadora.

Ahora, claro está, queda por develar de quién se trata. "Eso no lo sabemos, pero por las dudas me contaron que ya hacen fila para manguearlo, imagínate, le cambió la vida. Y justo estamos a fin de mes", agregó entre risas un popular vecino de la ciudad.

image.png

El billete premiado fue adquirido en la agencia de quiniela “Negro el 8”, que volvió a ser centro de atención luego de haber entregado otro premio millonario hace dos décadas. En aquella ocasión, la cifra alcanzó los 3,4 millones de dólares.

La combinación ganadora fue: 18 – 05 – 31 – 14 – 25 – 08. Con esos números, tres apostadores de distintas provincias del país se repartieron un pozo superior a los 2.000 millones de pesos. Los otros ganadores son oriundos de Sarmiento (Chubut) e Itatí (Corrientes).