Emocionante: ¡Se recibió Candela y lo celebra todo Cipolletti!

La joven con síndrome de down presentó su trabajo final de la Diplomatura Universitaria orientada en Artes Plásticas de la UNRN. Su ejemplar historia de superación.

Es habitual que la gente en la calle al advertir bocinazos y caravana en torno a un flamante egresado lo celebre a la par de sus familiares por más que no los conozca. Sucede que se comparte, de alguna manera, la alegría y en especial se reconoce el enorme esfuerzo ajeno que hay detrás de un título o diploma universitario.

image.png Candela al exponer su trabajo final. Foto gentileza Jorge Badillo.

La excelente obra se denomina “el camino de la luz: Un mundo de colores y texturas, donde la llama de la vela… ilumina” y durante toda la semana será exhibido en la Galería Gabriela Erazun, en el edificio de la UNRN, ubicado en España 750.

Varios se sorprendieron por la desenvoltura, pasión y emoción con la que esta dulce vecina cipoleña le puso el broche de oro a su experiencia académica, al menos en esta instancia. Pero quienes conviven con ella cuenta que “es así de madura y capaz siempre, le gustan los desafíos, para ella no hay barreras”.

Antes de que su entorno la paseara exultante por todo el centro con el clásico cartelito que anunciaba “¡Me recibí! Artes Visuales”, se vivieron momentos sumamente emotivos en los pasillos de la Universidad, como ese inolvidable abrazo del alma con sus padres. Tampoco faltó el aguante, los mimos y las felicitaciones de sus abuelos, tíos, primos ni de su hermana Juli. La amable familia, de fiesta y con el pecho inflado.

image.png Para el recuerdo. El emocionado abrazo entre Cande y su mamá Claudia.

“Muy agradecidos con los profesores, los compañeros. Con Magalí, de la facu que se comunicaba todo el tiempo. Para ella, mi hija, fue parte de un crecimiento como para todo aquel que empieza la facultad. Y hablo también a nivel social, humano… Conocer pares, estudiantes, amigas y profesores ante los cuales nos sacamos el sombrero fue muy importante. Hay desde luego un gran mérito suyo, de nuestra Cande”, destacó su papá, un comerciante muy estimado por todos en nuestra ciudad, en declaraciones a LM Cipolletti.

La mamá de Candela: "Nunca dudamos de que lo lograría"

También la llenó de elogios su mamá Claudia, sin ocultar su lógica chochera. “No teníamos dudas de que lo lograría. Es una chica, ya mujer, muy desenvuelta. Se maneja para todos lados sola, ella misma compraba las cosas para pintar. Es muy independiente y estaría bueno de que pueda seguir estudiando, que siempre siga preparándose, tener la posibilidad de sumar experiencias laborales, con lo que estudio o lo que fuera”, expresó su deseo la futura nutricionista.

En la confianza diaria que le brindan a Cande se explica en parte el progreso constante y el asombroso éxito de la joven en todo lo que emprende.

image.png Papis orgullosos. Claudia y Juampi junto a la flamante egresada. Foto gentileza Jorge Badillo.

“Como padres nunca dudamos de su capacidad, todo el tiempo estamos animándola a más. No es que por su condición no puede… Le hacemos ver que ella es capaz. Y de hecho queremos que resuelva su vida como cualquier persona, que pueda vivir sola algún día. Ella sin ir más lejos cocina, está a cargo de tareas hogareñas, se encuentra totalmente capacitada para ser independiente. Creemos que también lo va a lograr como todo lo que se proponga”, resaltó en otra muestra de la fe que le tienen y no solo por ser sus padres sino en base también a las respuestas que Candela brinda en distintas circunstancias.

Consultada sobre cómo es el día a día de la mayor de sus hijas, resumió. “Se levanta, desayuna, va ‘al gimnasio de Huguito’ como dice ella, trabaja en el negocio de sus abuelos - Rocío de Miel, avenida Alem y Libertad-. Hay días que va a la Casita de la Música y hace poco retomó guitarra. Y además suele asistir al Centro Cultural, a un taller de escritura”, enumeró las actividades de cada agitada jornada.

La historia de superación de Cande.mp4

Inquieta y apasionada, Cande a la vez comercializa en las ferias céntricas mates que ella misma pinta (Instagram: candelarte.mates)

image - 2024-12-03T180122.083.jpg

En ese contexto, “el otro día se gestionó sola un stand y vendió bien. Siempre quiere progresar, con el acompañamiento de la familia, abuelos, tíos, primos y desde luego su hermana que le armó el cuadro para sacarse la foto de egresada, la acompañó y estaba muy emocionada de que se recibiera. Es la que preparó toda la semana el cotillón y aportó las ideas para el egreso”.

Candela Ledesma, en el cierre de este 2024, protagoniza una de las historias del año. ¡Felicitaciones genia!

image.png Sueño cumplido. La emoción de Cande. Foto gentileza Jorge Badillo.

Destacada por la Universidad Nacional de Río Negro

El logro de Candela fue resaltado por la Universidad Nacional en su página web. Allí recordaron que “Candela además realizó prácticas laborales en el Complejo Cultural Cipolletti. La estudiante se incorporó al equipo del área de visuales, a cargo de Rafael Martín Zerbo, por tres meses, acompañando los Montajes de Artistas y la 18° Feria de Libro “Sembrando Palabras”. En este sentido, tuvo la oportunidad de vivenciar las instancias de pre-producción, pre-montaje, plan de montaje y post producción, a partir de experiencias como: encuentro con expositores, confeccionar marbetes, acondicionar las salas, desembalar y rotular embalaje de obras, participar de las muestras, desmontaje, entre otras”.

image.png

“Las diplomaturas universitarias orientadas están destinadas a garantizar el acceso y la trayectoria de personas con discapacidad (Resolución CSDEyVE N° 005/2020). El trayecto formativo que realiza la estudiante en la UNRN promueve el abordaje de aspectos nodales de la carrera Licenciatura en Artes Visuales, cuya carga horaria más fuerte está dada en los Talleres Proyectuales, priorizando contenidos referidos a la producción plástica".

image.png

"La formación involucra instancias de análisis y de reflexión, tanto de las propias obras como de las producciones de pares y de referencias externas variadas. De esta manera, se promueve la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver problemas plásticos-visuales. A la vez que el desarrollo de una mirada crítica y reflexiva acerca de la producción visual en general”, finaliza la información institucional.

¡Que grande, Cande!