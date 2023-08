El barrio que activó alarma comunitaria cansado de los robos

“El otro día a un chico le pusieron un arma en la cabeza y le sacaron el celular y la billetera. Y vos pensá que estamos relativamente cerca del centro, a 2 cuadras de la fiscalía, a 2 cuadras de la Alem. Pero se puso muy picante la zona, no nos quedó otra que unirnos e implementar esta medida”, revela preocupada una de las referentes del barrio Almirante Brown A (entre Miguel Muñoz, Esmeralda, Brown etc), en donde ya se estrenó la alarma comunitaria en un desesperado intento por evitar seguir siendo víctimas del delito y protegerse entre todos de la inseguridad que no les da respiro.