Di Tella rechazó de plano volver a abrir las paritarias

En el convenio se firmaron porcentajes de aumentos mensuales para el trimestre comprendido por julio, agosto y septiembre, con una revisión prevista para octubre, de modo de contemplar el impacto de la inflación.

Sostuvo que “el acuerdo está sellado y fue hace 40 días”, y precisó que el Ejecutivo municipal se avino para ello a abrir el entendimiento alcanzado en marzo, con lo que se pudo lograr en julio el consenso que rige ahora. “Ahora no hay nada” más para hablar sobre el asunto que ha hecho público ATE.

Sobre el fenómeno de la devaluación, Di Tella expresó que “nadie sabe en qué va a terminar”, así que referirse a sus consecuencias ahora “es hacer futurología, y futurología no hago yo”.

Rechazó referirse a la devaluación como un fenómeno y prefirió decir que “es ni más ni menos la realidad que pasa en el país, pero no hay que suponer qué va a pasar o de lo que no vaya a pasar. No voy a hablar de ese tema porque no hay nada claro”.

“Lo único claro, y es lo que quiero decir, es que nosotros cerramos una paritaria hace 40 días y que se acordaron ya las pautas. Es un tema terminado. Todos firmaron, todos estuvieron de acuerdo”, sostuvo.

Se recordará que ha sido el gremio ATE el que públicamente dio a conocer su intención de volver a discutir la situación salarial como consecuencia del impacto que la devaluación del peso frente al dólar está generando en los precios y servicios.

En la organización consideran que la depreciación de la moneda nacional ha provocado tal sacudón en la economía, con efectos que han golpeado duro a los salarios, que han perdido poder adquisitivo ante una inflación que amaga con dispararse todavía más.

Sostienen que entre los propios trabajadores municipales hay preocupación e inquietud por lo que está sucediendo.