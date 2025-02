Desde el dolor, escribió libro que trasciende las fronteras cipoleñas: "Tenía que hacer algo con lo vivido"

“Estos temas no solo reflejan mi historia personal, sino que buscan abrir espacios de reflexión y generar conciencia sobre problemáticas que afectan a muchas familias en silencio” , asume en su charla con LM Cipolletti , previa a su disertación en el Congreso sobre Manipulación Parental, Violencia Familiar y Obstrucción de Vínculos, que se llevará a cabo en Córdoba a fines de febrero.

image - 2025-02-22T193133.593.jpg

En pleno auge, Bianchi cuenta que "después de años de atravesar una situación muy difícil y dolorosa con el tema del abuso psicopático, violencia y la manipulación parental, sentí que tenía que hacer algo con todo lo que había vivido. Primero, para sanar yo misma, y segundo, para dar voz a tantas personas que están pasando por lo mismo y muchas veces no son escuchadas”, amplía en su valioso relato.

“El hecho de ser educadora durante tantos años también influyó mucho. Trabajar con niños y sus emociones me dio una sensibilidad especial para entender cómo las heridas emocionales impactan en la vida de las personas desde la infancia. Esa experiencia me enseñó a observar, a escuchar y a transmitir lo que siento de una manera sencilla y clara”, agrega esta reconocida profesional.

De a poco, casi en silencio, Majo se fue abriendo camino en el mundo de la literatura. “Empecé con mucha timidez, en ferias pequeñas y encuentros locales, pero de a poco fui animándome a más. Estuve en ferias de varias ciudades, como Cipolletti, mi lugar de origen, y otros lugares de la provincia, donde sentí el apoyo de la gente y la necesidad de compartir este mensaje. La Secretaría de Cultura de Cipolletti me invitó a participar en el marco del mes de la mujer, realizar un taller con estas temáticas y presentación de mi libro Hechizo Narcisista”.

image - 2025-02-22T193052.120.jpg

En otra prueba de su gran presente, por estas horas Bianchi se prepara para lucirse en un nuevo evento de primer nivel. “Ahora, estoy muy emocionada porque voy a participar en el próximo Congreso en Córdoba (Congreso Nacional sobre impedimento de contacto y manipulación maliciosa de niños), que es una oportunidad increíble para seguir visibilizando esta problemática social. Lo que busco con mis libros es que la gente sienta que no está sola, que hay una luz al final del túnel y que, aunque el camino sea duro, se puede salir adelante. Me gusta pensar que lo que escribo es como una mano extendida para quienes están pasando por lo que yo viví”. Luego llegará el turno de ser profeta en su tierra: “el 11 de marzo, a las 20.30 en el Centro Cultural Cipolletti, en la sala Astor Piazzolla también estaremos”.

Mujer polifuncional y con metas claras, menciona que también "formo parte de la ONG No Más Niños Rehenes, padres de Río Negro y Neuquén que busca visibilizar y combatir la manipulación parental, un abuso emocional que convierte a los niños en víctimas de conflictos entre adultos. Este tipo de manipulación, común en familias disfuncionales y ambientes tóxicos, deja marcas profundas en su autoestima, seguridad emocional y capacidad de confiar. Mi experiencia personal me llevó a sumarme a esta causa. La ONG trabaja para brindar apoyo emocional, psicológico y legal, tanto a los niños como a los padres y madres protectoras, buscando entornos seguros donde puedan sanar, expresarse libremente y reconstruir vínculos desde el amor y el respeto”.

Pese a las distintas adversidades que le presentó el destino, destaca que el provenir de una familia con valores inclaudicables le permitió afrontar con entereza casa una de las dificultades. "Soy nacida y criada en Cipolletti, de una familia muy querida en la ciudad. Haber crecido en ese entorno me dio una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida y, más tarde, para volcar mis experiencias en mis libros. Ser escritora regional ha sido una gran satisfacción, porque a través de mi obra he logrado conectar con muchas personas que comparten vivencias similares”, dice.

A puro éxito

Consciente del gran suceso de sus obras literarias, afirma con orgullo: “Mi éxito como autora se ha visto reflejado en la oportunidad de disertar y presentar mis libros en distintas partes del país y más allá. He tenido el honor de estar en Buenos Aires, Punta del Este, San Martín de los Andes, Bariloche, Aluminé, Mendoza y Córdoba, entre otros lugares. En cada lugar, la recepción ha sido cálida y alentadora, gracias también al apoyo de mis compañeros escritores, con quienes formamos una red maravillosa de creación y apoyo mutuo”.

image - 2025-02-22T193219.280.jpg

Por último resalta el apoyo de gente empática y querida y deja un valioso mensaje final. “No dejen de pelear por sus hijos, porque son los más vulnerables. Aunque la justicia diga que no o la red familiar desaparezca, sigan adelante. Los niños no entienden lo que pasa y necesitan protección. Es clave cuidarlos, conservar el vínculo y denunciar cuando abogados, psicólogos o funcionarios públicos jueves fiscales no hagan su trabajo. La Ley Lucio nos recuerda la importancia de capacitarnos y exigir cambios para evitar que sigan siendo vulnerados. Quiero que mis hijos vean en mí un ejemplo de lucha, alguien que nunca dejó de pelear por ellos ni por los demás niños que merecen regresar a sus familias y sanar”.

María José Bianchi, una pluma cipoleña que levanta vuelo con su sensibilidad y compromiso social…