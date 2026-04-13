Denuncian hackeo millonario a la Cooperadora del CET 30 de Cipolletti: "Esto nos pegó mal"

Les vaciaron una cuenta de Mercado Pago. Hicieron la denuncia policial. Tienen datos de quien recibió el dinero. Y la esperanza de poder recuperarlo.

La Cooperadora del CET 30 denunció que sufrieron el robo de 3,8 millones de pesos. Apuntan a que fue un hackeo.

La comunidad educativa del CET 30 de Cipolletti está alarmada por un millonario robo virtual que sufrió la Asociación Cooperadora cuyo acompañamiento es fundamental para el funcionamiento de la institución educativa.

El dinero, 3,8 millones de pesos , lo tenían depositado en una cuenta de Mercado Pago, y era producto de las cuotas que pagan los alumnos y lo recaudado en un bingo que organizan todos los años.

Se trata de fondos destinados solventar distintos proyectos escolares, como compra de insumos , refacciones edilicias, pagos a proveedores y gastos corrientes.

El domingo 29 de marzo último Ulises Gallegos, el presidente de la Cooperadora que administra la cuenta, descubrió que la plata había desaparecido, por lo que de inmediato puso en alerta al resto de la comisión y posteriormente hicieron la denuncia en la Comisaría 24, ubicada detrás del mismo colegio del barrio Don Bosco.

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En la presentación, precisó que ese domingo recibió un correo electrónico al GMail que le informaba que había efectuado con éxito una transferencia de $3,8 millones y que el destinatario había sido un sujeto identificado como Alan Ángel Ortiz, con registro en el banco BBVA.

Agregó el directivo que al intentar ingresar a la aplicación de Mercado Pago se le bloqueó totalmente, por lo que no pudo investigar qué fue lo que había sucedido.

Como paso siguiente, en los últimos días se presentaron en la Oficina de Defensa al Consumidor, donde les informaron los trámites que deben efectuar para formalizar la queja online. En esa labor se encuentran ahora.

Tienen expectativa de poder recuperar lo que les robaron en el hackeo, dado que tienen conocimiento de fallos judiciales por este mismo tipo de delitos que benefician a los damnificados, dadas las fallas en los sistemas de seguridad de las billeteras virtuales.

Indignación y decepción

El hecho generó un fuerte impacto en la entidad educativa, que recibe los beneficios de las gestiones que realizan los miembros de la Cooperadora, formada por los propio padres y familiares de los alumnos.

Como se trata de una Asociación Civil con Personería Jurídica, deben cumplir con exigentes requisitos ante los organismos de control, entre otros ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Argentina), que los debe auditar. Como parte de los requisitos, también designaron a un contador que les administra los trámites, lo que también les genera un gasto que deben cubrir.

“Esto nos pegó mal, para nosotros es un robo grande ”, lamentó José Luis Guzmán, vocal de la comisión directiva, a cargo de la vicepresidencia.

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El vecino recalcó que el dinero que habían reunido fue producto de un gran esfuerzo que hacen las familias de los estudiantes que pagan las cuotas. También era parte de la recaudación que obtienen a través de distintas actividades que organizan con ese objetivo.

Destacó en este sentido el bingo que realizan todos los años, que les deja un rédito importante para poner en marcha los planes que trazan junto a las autoridades del establecimiento. La ausencia de esos recursos les impone un freno a lo proyectado para este año. Pero no piensas bajar los brazos y seguirán trabajando. Confían que la Justicia les permitirá recuperar la plata robada por los hackers.