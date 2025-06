Cuánto se paga por hora de limpieza en junio en Río Negro

Sonia Kopprio, titular del gremio de las empleadas domésticas. Sonia Kopprio, titular del gremio de las empleadas domésticas.

Cuánto se paga por hora de limpieza en junio 2025 en Río Negro

"El sueldo de una trabajadora de limpieza quedó en enero en 350.000 pesos en 4 horas, pero no se lo pagan porque liquidan mal los suelos. Si trabajan por media jornada se toma el valor hora en la escala está $3000", indicó la secretaria general del sindicato de Personal Doméstico. A ese esquema se le suma el adicional por zona y la antigüedad.

Al respecto, consideró "realmente es muy angustiante la situación del gremio de las representadoras están todas debajo del índice la pobreza total" y agregó que las condiciones de precarización laboral son moneda corriente en el rubro. En este sentido, puntualizó: "En esas 4 horas hay explotación laboral: cuida chicos, lava, cocina, 'andá a buscarla caminando a la escuela, traelo'. Y no es así".

En cuanto al valor de la hora "suelta" por trabajo de limpieza en junio en Río Negro, Kopprio sostuvo que no debería cambiar: "La hora, gracias al sindicato, la están pagando entre 14.000 y 15.000 pesos". El motivo que expuso por esta diferencia de gran valor es las condiciones de jornada. "No podemos ir a trabajar ni por siete ni por ocho horas, porque realmente te ocupan una vez, dos veces a la semana" dijo.

Y agregó: "Sacá la cuenta con el traslado, que vas en micro o en bici, que sea, tenés tus gastos. ¿Qué te queda para comer ese día que fuiste dos, tres, cuatro horas que tenés que correr para dejarle la casa limpia a la señora?". Al respecto de los viáticos, concedió que -en el caso de que se pague- algunas cobren un poco menos.

Empleadas domésticas. Sueldo.jpg Finalmente, se confirmó por Boletín Oficial el aumento para empleadas domésticas.

En relación con que el número supera el valor hora de limpieza establecido por escala salarial en cuanto a la media jornada semanal, la gremialista apuntó: "Si te ocupan una vez, dos veces, no te queda para comer", y contrastó: "la empleadora se van a la confitería con la amiga y se toman un café y un tostado, no le dicen al mozo cómo vas a cobrar esto, mientras tenés la señora limpiándose la casa". Para concluir, expresó: "El que no pueda tener una empleada que no la ocupe".