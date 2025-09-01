Cuál es la "agencia de la suerte" que vendió el boleto de Quini 6 de $1700 millones

La agencia 107 de Neuquén capital, un negocio familiar, festeja que un afortunado consiguió el premio mayor.

Una agencia neuquina vendió un billete multimillonario del Quini 6 a un afortunado apostador neuquino. El pozo fue de más de $1700 millones . Según contaron desde el local, se venden entre 50 y 80 billetes por semana. Se trata de la agencia oficial 107, ubicada en el barrio Villa Florencia.

El hombre que vendió el boleto, Francisco Saguir, contó a LMNeuquén lo que significa para una agencia de barrio vender un boleto de tal magnitud. El pozo es de $1.732.300.000.

Hasta la fecha, nunca habían vendido un premio tan grande : "habíamos vendido el pozo de $7 millones, pero algo así tan grande no. También somos nuevitos en este rubro, si bien la agencia tiene muchos años, nosotros somos propietarios nuevos hace 2 años más o menos", contó Saguir.

SFP Agencia 107 quiniela boletao ganador quini 6 (5) Sebastián Fariña Petersen

Aún esperan al afortunado apostador

Respecto a la identidad del afortunado que ganó el premio, Francisco expresó que aún no saben quién es. "Generalmente, se acercan a verificarlo antes de llevarlo a la lotería para cobrar, pero por ahora no lo ha hecho", dijo.

Relató que hay clientes habituales que suelen jugar los mismos números y por eso se los reconoce, aunque este no es el caso. "Estamos esperando que se acerque el apostador", expresó.

Para la familia propietaria de la agencia 107, esto es un hito. "A nosotros nos beneficia más que nada en lo que es ventas, porque la gente viene más, empieza a ver a la 'agencia de la suerte'", explicó. Además de la exposición, las agencias que venden un billete ganador reciben una comisión.

En este caso, según reveló Saguir a LMNeuquén, el monto de incentivo que le llega al local es de 18 millones aproximadamente.

El número ganador fue 08, 09, 18, 34, 14 y 31. Hizo una jugada perfecta (6 aciertos) en la modalidad "Revancha". Es un pozo que venía quedando vacante hacía tiempo y por eso se trata de un monto tan importante.

SFP Agencia 107 quiniela boletao ganador quini 6 (4) Sebastián Fariña Petersen

El resto de resultados del Quini 6 el domingo

En el sorteo Tradicional, hubo en juego más de 543 millones de pesos. Salieron los números 26, 30, 28, 22, 21 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta hubo un pozo en juego de más de 2.416 millones de pesos. Salieron los números 30, 42, 00, 35, 12 y 18. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale, hubo en juego un pozo de más de 267 millones de pesos y los números favorecidos fueron 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 13 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6 La combinación ganadora del Quini 6 Tradicional que ganó desde Chubut fue 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3299, realizado este miércoles 27 de agosto de 2025, puso en juego más de 4.100 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 534 millones de pesos. Salieron los números 11, 08, 45, 17, 10 y 38. En esta oportunidad hubo 4 ganadores con seis aciertos. Las agencias ganadoras son de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires; Puerto Iguazú, Misiones; Godoy Cruz, Mendoza; y San Miguel, Buenos Aires. Cada uno se llevará más de $125 millones.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.213 millones de pesos. Salieron los números 11, 00, 35, 15, 01 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.