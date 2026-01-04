El clima en Cipolletti

Clima: cómo arranca la primer semana del año en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico extendido. El calor, viento, lluvias y tormentas no faltarán.

La primera semana completa de enero comenzará en Cipolletti con temperaturas elevadas, viento persistente y probabilidad de precipitaciones, especialmente durante el inicio. El ingreso de aire inestable favorecerá la formación de tormentas aisladas y chaparrones.

El lunes se espera una jornada calurosa e inestable, con una temperatura máxima cercana a los 36°C y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. El viento será moderado, con velocidades de entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

El martes, el termómetro podría alcanzar los 34°C, con chaparrones aislados durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde. El viento continuará soplando del sector oeste, con ráfagas intensas que podrían llegar a las 59 km/h.

Para el miércoles, se prevé una jornada más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas alrededor de los 30°C, aunque con viento persistente durante gran parte del día.

pronostico SMN

Para el jueves, la jornada tendrá , con cielo algo nublado a parcialmente cubierto. Las precipitaciones podrían llegar a la noche y temperaturas alcanzarán los 28°C, con viento persistente durante gran parte del día.

Hacia el fin de semana, las condiciones serán muy similares a toda la semana. Las máximas podrían llegar a 35º el sábado con el viento siempre presente. La inestabilidad reinará entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado.

