Cipolletti recordará a las víctimas del terrorismo de Estado a 50 años de la dictadura militar

La agenda completa de actividades en el marco del 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Este martes se cumplen 50 años desde que un golpe militar inició el 24 de marzo de 1976 y comenzó diversos mecanismos de terrorismo de Estado , responsables de secuestrar, torturar y asesinar a las voces opositoras al poder. Cipolletti realizará dos encuentros en el marco del día de la Memoria, Verdad y Justicia en la Plaza San Martín , convocados por la Asamblea Multisectorial.

El lunes, a partir de las 18.30 , comenzarán los preparativos para el 24M: se colocará la cartelería, y se harán pintadas de siluetas y pañuelos. El martes a las 11 se hará el acto formal , en el memorial de las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en Yrigoyen y España. Luego se realizará una marcha por las calles céntricas.

La ciudad computa 17 casos de detenidos-desaparecidos o asesinados por las fuerzas del régimen militar. Varios de esos episodios de secuestro se realizaron en la localidad y sus víctimas fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta ; para luego derivarlas a “La Escuelita”, el campo de concentración que funcionaba en la sede de la Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén.

Otros casos involucraron a estudiantes y militantes que nacieron o estudiaron en Cipolletti, pero que en ese momento se encontraban en otras localidades del país. La lista completa se puede ver en el link del Memorial de las Víctimas.

Otros desaparecidos de la región del Alto Valle

Hasta el 23 de marzo de 1976, el presidente del Consejo Municipal era don Vicente Cerasuolo; y el gobernador era Mario José Franco. En la madrugada del 24, las fuerzas golpistas se movieron con rapidez y precisión, dando muestras de un alto grado de planificación. En la provincia, durante un mes el general Néstor Castelli fue interventor federal; luego se designó al contralmirante Aldo Bachman.

En Cipolletti, el responsable de tomar el edificio del municipio fue el capitán Sosa; luego se haría cargo otro capitán, Rodolfo Cabanillas, quien en menos de dos meses – el 25 de marzo y el 12 de mayo de ese año -, cesanteó a 10 empleados municipales vinculados al sindicalismo. Luego, se hizo cargo un militar retirado: el capitán de navío Aldo De Rosso.