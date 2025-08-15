Cipolletti: otorgan guarda de dos niñas a sus abuelos sin quitar derechos a la madre

La Justicia de Cipolletti prorrogó la guarda de dos niñas a sus abuelos paternos hasta su mayoría de edad, sin quitar derechos ni vínculo con su mamá.

En Cipolletti , un proceso judicial del fuero de Familia definió el futuro de dos niñas que desde 2021 viven bajo la guarda de sus abuelos paternos . La sentencia, dictada recientemente, estableció que la pareja continuará cuidándolas hasta que alcancen la mayoría de edad, pero sin que esto implique la pérdida de la responsabilidad parental de su madre.

La causa se inició cuando los abuelos, que desde hace tres años ejercen el cuidado cotidiano de las menores, solicitaron la tutela judicial. Esta figura legal les habría otorgado la plena responsabilidad sobre el bienestar y la crianza, desplazando por completo a la progenitora. Sin embargo, la madre se opuso, impulsando su propio reclamo para recomponer el vínculo con sus hijas.

El padre de las niñas mantiene un contacto limitado con ellas, y fue la madre quien, a través de su defensora oficial, presentó pruebas para demostrar que aún existe un régimen de comunicación, aunque esporádico. Además, solicitó que se declare la inaplicabilidad del plazo del artículo 657 del Código Civil y Comercial de la Nación ( CCyCN ), que fija un límite de un año, prorrogable por otro, para la guarda judicial.

De acuerdo con esta norma, cumplido el plazo máximo de dos años, el juez debe evaluar otra figura legal, como la tutela. Pero la defensa de la madre planteó que, en este caso, ese límite debía flexibilizarse para garantizar el interés superior de las niñas, evitando una ruptura abrupta de su entorno afectivo y familiar.

La valoración del interés superior

La jueza interviniente coincidió en que la prioridad debía ser la estabilidad y el bienestar de las menores. Por eso, resolvió prorrogar la guarda sin imponer la limitación temporal prevista en el CCyCN. De este modo, los abuelos continuarán siendo los principales cuidadores, pero sin desplazar a la madre de sus derechos parentales.

En el expediente, la defensora pública presentó informes socioambientales que acreditaron que la mujer había superado las dificultades que motivaron la guarda en 2021. Los documentos señalaban su participación activa en el cuidado y la educación de las niñas, incluyendo asistencia a reuniones escolares y actividades extracurriculares. Los reportes también reflejaban la existencia de un vínculo afectivo sostenido entre madre e hijas.

ECP MNISTERIO PUBLICO FISCAL (2).JPG La madre de las niñas de Cipolletti continuará la relación con sus hijas pero sin ser la tutora plena. Estefania Petrella

La voz de las niñas y la sentencia

La defensora de menores escuchó las opiniones de las dos niñas y evaluó el contexto familiar. Esta etapa fue clave para confirmar que el entorno brindado por los abuelos es seguro y propicio para su desarrollo, sin que esto signifique cortar el lazo materno.

En la sentencia, la magistrada destacó que los abuelos paternos ofrecen un marco de contención y estabilidad fundamental para el desarrollo emocional y educativo de las menores. No obstante, rechazó otorgarles la tutela exclusiva, de modo que la madre conserve sus derechos y responsabilidades legales.

La resolución garantiza que las niñas seguirán bajo la guarda de sus abuelos hasta su mayoría de edad, pero con la posibilidad de fortalecer el vínculo con su madre. Para el tribunal, esta es la vía más adecuada para proteger tanto la estabilidad presente como las relaciones familiares a largo plazo.