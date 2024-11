Augusto, el nene de Barda del Medio que se abrazó con Lenny Kravitz

"Canté todos los temas hasta que él me señaló y ahí me subió", contó Augusto Amado, un nene de 8 años que es oriundo de Barda del Medio, en Río Negro, y viajó especialmente a ver la primera presentación del cantante, que regresó al país para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena.

Lenny Kravitz con fan de barda del medio.mp4

El gesto se hizo viral por las filmaciones que compartieron cientos de fanáticos, e implicaron un nuevo gesto de complicidad con su público, que lo sigue desde hace décadas y destaca la cercanía que tiene con la audiencia de cada recital.

En medio de la ovación del público, el músico se arrodilló para estrecharse con Augusto, que recibió una púa de guitarra de regalo al baja del escenario.

El viaje a Buenos Aires de los Amado se hizo todavía singular cuando, al día siguiente, el pequeño Augusto fue invitado a participar del programa Bendita TV, que conduce Beto Casella.

augusto bendita tv.jpg

El rionegrino llegó ataviado con su remera de Lenny Kravitz y, con soltura, entonó algunos de los hits más conocidos del artista. Aunque aclaró que todavía no tiene planes para el futuro, admitió que cuando crezca, le gustaría tener una banda como la de su cantante favorito.

En un video que se difundió por redes sociales, Augusto contó más detalles de ese momento único, y le dedicó este estrellato fugaz a su familia, sus amigos y a otros fanáticos del artista.

Los dos shows de Lenny Kravitz en Argentina

Kravitz regresó al país en su cuarta visita a la Argentina. El viaje se dio en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, mismo título de su doceavo álbum de estudio, el cual editó en mayo de este año. Además de varios de sus temas nuevos, su repertorio en vivo contará con los hits más aclamados por su público, que viene cosechando desde principios de los años 90: “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away”, “Always on The Run” y “Let Love Rule”, entre otros.

Lenny Kravitz en Chacarita.mp4

Lenny empezó esta gira en junio pasado en Alemania, recorrió buena parte de Europa, pasó por Estados Unidos y llega a la Argentina después de haberse presentado en Brasil. Esta es la cuarta visita del reconocido músico al país, ya que sus últimos shows en Buenos Aires fueron en marzo del 2005 en La Bombonera, en 2011 en el Club GEBA -como apertura del Personal Fest- y en 2019 como uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina.

En su cuarto viaje a Buenos Aires, se lo pudo ver durante una cena en un restaurante de Chacarita. Con rapidez, los videos de su presencia en la ciudad se viralizaron.