Cipolletti tiene su propia superfinal ante Ferro

Nada confirmado

El técnico Gustavo Coronel, quien acumula tres empates al hilo desde su llegada al club, no confirmó el equipo, aunque no habría grandes modificaciones. El Albinegro viene de jugar el miércoles pasado el clásico ante Deportivo Roca y el cuerpo técnico tuvo poco tiempo para trabajar, dado que también tuvo en el medio un viaje de 670 kilómetros. La recuperación física de los futbolistas será clave para definir el once inicial.

El joven Ulises Romero debutó y sumó minutos con Víctor Zwenger como entrenador, pero luego de una lesión y cambio de DT, tuvo que volver a convencer a Coronel. El primer paso es la convocatoria para la cita pampeana, equipo frente al que marcó su primer gol con los colores albinegros, fue un 2-0 -el otro lo convirtió Maximiliano Herrera- y la única victoria de Cipo en la temporada, hace 79 días, ocho fechas y siete partidos.

En Ferro, el once inicial tampoco fue confirmado, pero todo indicaría que sería el mismo que empató en La Chacra el miércoles pasado frente a Independiente de Neuquén.

El resto, igual

El cruce en la localidad de General Pico fue el único que sufrió una modificación en el horario, ya que el resto de los partidos se mantienen tal cual habían sido programados.

A las 16:30, Sansinena de Cerri recibirá a Sol de Mayo y a las 20, Deportivo Roca a Villa Mitre. Mientras que mañana a las 16, Deportivo Madryn será local de Independiente. El líder de la zona sur, Alvarado de Mar del Plata, tendrá fecha libre.

--> Transmite Canal 3 de La Pampa

El partido entre Ferro y Cipolletti en General Pico será transmitido por Canal 3 de La Pampa.

Los hinchas albinegros podrán verlo a través de la cuenta de Facebook del medio de comunicación, así como también desde el sitio web.

Además de seguirlo por las transmisiones radiales de la ciudad, el hincha tendrá la posibilidad de acompañarlas con imágenes.