Triple choque y caos en Avenida Mosconi: ¿Quién cometió la infracción y por qué?

Un impactante choque paralizó el tránsito en hora pico sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22), este viernes al mediodía. En medio del caos que generó, entre vehículos que iban en dirección a Neuquén y otros a Cipolletti, personal policial llevó a cabo todas las diligencias de rigor para establecer la mecánica de la triple colisión que involucró a dos autos y una grúa de auxilio mecánico, tipo furgón Iveco.

Cuando el tránsito recobró la dinámica propia de una de las principales arterias que atraviesan la ciudad, los interrogantes no se hicieron esperar y toda la atención apuntó a deslindan las responsabilidades en la triple colisión, como así también indagar sobre el estado de salud de los accidentados ¿Quién cometió la infracción? ¿Por qué motivo? ¿Cómo están los heridos?

SFP Accidente en Misiones y ruta 22 mosconi (1) Sebastián Fariña Petersen

La semana terminaba con un saldo desvastador de víctimas fatales en las rutas 7 y 22. Nadie más quería lamentar otra muerte, ni consecuencias graves para otra persona que transite por la ciudad y la provincia.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario de la División Tránsito Neuquén, Felipe De La Fuente, comentó que el personal se desplazó hasta el lugar a requerimiento del 101; y en Avenida Mosconi y Misiones constató la triple colisión de un Fiat 500, un Chevrolet Corsa y una grúa tipo furgón Iveco.

La dinámica del hecho

De acuerdo a la dinámica del hecho, dijo que en el Fiat 500 se desplazaba una mujer, de 65 años, por calle Lastra, en dirección este (hacia Cipolletti). La acompañaba una joven. "Al llegar a la esquina con Misiones, subió de forma imprevista hacia Mosconi por un lugar que no está habilitado. Ahí resultó colisionada en el lateral por el Chevrolet Corsa que circulaba en sentido este", relató el comisario. En el Corsa iba un hombre, de 43 años, y una joven, de unos 27.

Por detrás del Corsa iba la grúa, conducida por un hombre de 67 años, que impactó al auto por alcance.

SFP Accidente en Misiones y ruta 22 mosconi (2) Sebastián Fariña Petersen

Sobre los motivos por los cuales el Fiat 500 subió a la Avenida Mosconi en una intersección que no permite el giro por la colectora, el comisario evaluó que la conductora pudo haberse confundido. "El sector no está habilitado ni señalizado para realizar tal maniobra. No corresponde. Por eso, apuntamos a que la mujer pudo haber tenido una confusión; un error involuntario que ocasionó el siniestro", indicó el referente de la División Tránsito Neuquén.

Cómo están los heridos

Como consecuencia de la triple colisión, la conductora del Fiat 500 y su acompañante fueron trasladadas por personal del SIEN hasta el hospital Castro Rendón donde, tras haber sido asistidas, recuperaron el alta médica. También ingresaron el conductor del Corsa y la mujer que lo acompañaba. Al respecto, la Policía aguarda el parte médico. Aunque sufrieron politraumatismos que, en principio, no revisten gravedad. "Gracias a Dios que no hubo que lamentar un accidente con consecuencias mayores", concluyó De La Fuente.

En cuanto al conductor de la grúa, de 67 años, se sabe que resultó ileso.

SFP Accidente en Misiones y ruta 22 mosconi (3) Sebastián Fariña Petersen

Otro fuerte triple choque y vuelco en la ex Ruta 22

El pasado 20 de junio, también ocurrió un fuerte triple choque sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) en su intersección con Avenida Olascoaga complicó la circulación en ese sector. La Policía confirmó que, milagrosamente, no hubo lesionados.

El comisario Freddy Rivera, jefe de la Comisaría Segunda, confirmó que los involucrados fueron una Fiat Fiorino, un Ford Fiesta Kinetic y una Ford EcoSport. De acuerdo a lo que se pudo establecer mediante las pericias y entrevistas con los conductores, dos de estos vehículos se trasladaban por la Avenida Mosconi con sentido oeste-este (Neuquén- Cipolletti).

En esas circunstancias, alrededor de las 7:05, "la Fiat Fiorino se estacionó en la banquina, levantó a una persona y abruptamente comenzó a circular por Mosconi. Detrás de esta, la EcoSport realiza una manobra para evitar colisionarla y, posteriormente, un Ford Fiesta que venía detrás de la EcoSport, la colisiona", detalló Rivera.

De esta manera, el conductor de la Fiorino zafó de cualquier daño, aunque los otros dos autos no. De hecho, la EcoSport fue la que quedó volcada sobre el guardarrail en el boulevard, mientras que el conductor del Kinetic logró orillarse.