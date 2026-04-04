Caos de tránsito en el cruce Neuquén-Cipolletti: anuncios que se festejan en dos provincias

Cuándo va a estar habilitada la salida de Neuquén hacia Cipolletti y los avances en los corredores viales como Centenario con nuestra ciudad.

El intendente de Neuquén se refirió al avance en las obras.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , recorrió los avances de la obra de la Gran Avenida en el sector sur, próximo al puente carretero, y destacó el rápido progreso de los trabajos en uno de los tramos clave para la conectividad vial de la vecina capital provincial.

“Hace solamente diez días que comenzamos y ya tenemos un avance muy importante. Esto demuestra el compromiso y la capacidad de trabajo de las empresas neuquinas”, afirmó el jefe comunal durante la visita.

Gaido subrayó que se trata de una obra estratégica para transformar la circulación en la ciudad. “En menos de dos meses vamos a estar habilitando la salida hacia Cipolletti, lo que permitirá un tránsito más directo de oeste a este y mejorará la conexión entre puntos estratégicos del área metropolitana”, aseguró.

En ese marco, remarcó la integración de distintos corredores viales que forman parte del plan urbano. “Estamos trabajando en el ingreso Neuquén–Cipolletti, en el acceso desde Centenario por Raúl Alfonsín y en la Gran Avenida. Todo esto está pensado para consolidar una ciudad moderna, ordenada y bien conectada”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2040148968571564323&partner=&hide_thread=false ¡La Gran Avenida no para!

Estamos realizando la imprimación de la calzada, un avance clave en este camino que venimos recorriendo. Ver cómo cambia nuestro paisaje urbano nos motiva a seguir por más. ¡Paso a paso, se hace realidad!

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Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles técnicos del avance. “Hoy estamos en el día diez desde el inicio de la obra y ya alcanzamos un 80% en las tareas de demolición y fresado del pavimento en el sector sur”, explicó.

El funcionario precisó que el tramo intervenido corresponde a 600 metros entre Lázaro Martín y Leales, donde se construirá un viaducto que permitirá la circulación en altura, mientras que por debajo se generarán conexiones transversales para mejorar la fluidez del tránsito.

Más detalles de las obras

Además, adelantó que en los próximos días comenzarán los trabajos en la colectora sur neuquina, con el objetivo de habilitar ese sector en un plazo de 60 días y facilitar la circulación vehicular.

Actualmente, la obra cuenta con unos 35 trabajadores directos, además de subcontratos, y 12 equipos de maquinaria operando en simultáneo.

Finalmente, se informó que el tránsito desde Cipolletti hacia Neuquén se mantiene sin modificaciones, garantizando la circulación normal durante el desarrollo de los trabajos.

La Gran Avenida se posiciona así como una obra clave para optimizar el tránsito, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la integración de los principales accesos a la ciudad.