Alerta en la región por falsos trabajadores de Cliba que recorren viviendas para robar

Vecinos denunciaron que las personas se harían pasar por recolectores de basura para merodear las casas.

Una vez más, vecinos de la región manifestaron su preocupación por la presencia de falsos trabajadores de Cliba que recorrerían los barrios, haciéndose pasar por personal de recolección de residuos para obtener información con fines delictivos.

El hecho denunciado a través de los grupos de WhatsApp, habría ocurrido el pasado jueves, cuando una vecina notó movimientos sospechosos frente a su vivienda y decidió tomar fotografías para enviarlas a la empresa. Desde Cliba habrían confirmado que no forman parte del personal autorizado .

Consultado por esta situación, el subsecretario de limpieza urbana de Neuquén, Cristian Haspert confirmó a LM Neuquén que es una modalidad que se repite año a año. "Nunca tuve información de que sean ladrones, sí que se hacen pasar por empleados de Cliba para vender bolsas de residuo" aclaró.

SFP Cliba barrenderos

La situación denunciada encendió las alarmas en la región, ya que estos individuos se habrían presentado como trabajadores del servicio para observar viviendas y detectar posibles oportunidades de robo. Según el testimonio, la denunciante también se comunicó con la Policía, que habría tomado intervención.

"No son empleados de Cliba. La empresa siempre saca informes donde no está autorizado el personal a vender ningún tipo de producto o servicio" remarcó Haspert.

En Neuquén han ocurrido episodios similares en los últimos meses, vinculados a personas que se hacen pasar por personal municipal o de servicios básicos para acceder a propiedades o recopilar datos.

Christian Haspert

Al acecho

En julio de 2025, vecinos de la ciudad de Cipolletti alertaron a través de las redes sociales sobre hombres que se hacían pasar por personal de recolección de Cliba. Mediante la venta de bolsas de residuos, escondían su verdadero objetivo: marcar casas para después robarlas.

El secretario de servicios públicos, Adrián Artero, aclaró que en la ciudad no funciona el servicio privado y que el municipio es quien se encarga de dicha tarea. “No es gente que pertenece al municipio”, indicó el funcionario.

cliba cipolletti

Denunciar

En Neuquén, los robos mediante falsas identidades se han convertido en una preocupación creciente. Por este motivo, las autoridades insisten en extremar los cuidados y comunicarse con el 101 o con la comisaría más cercana ante cualquier presencia que genere dudas.