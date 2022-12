Cipolletti: borracho se quedó dormido en medio de la Ruta 22

controles-alcoholemia-2.jpg

En este mismo momento, a las 4:45, sobre Ruta 22, en la misma ciudad, el comando radio eléctrico recibió una alerta por un Fiat Cronos que estaba parado sobre la cinta asfáltica, entre los derivadores de Lisandro de la Torre y Toschi. Fue así que el personal del Seguridad Vial de se acercó al lugar y observó a un hombre de 32 años, de esa localidad, quien estaba complemente dormido. Al hacerle el correspondiente test de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado de 1,41 g/l.

En tanto, este sábado por la mañana, alrededor de las 11, un automovilista dio aviso respecto de un Renault Kangoo que iba cruzándose de carril sobre Ruta 151. El mismo fue interceptado por personal del destacamento Seguridad Vial Barda del Medio, constatando que un joven de 23 años, de Cinco Saltos, transitaba con 1,15 g/l.

controles-alcoholemia.jpg

Con esto, desde Purrán confió que se le pide a las personas no conducir si tomaron alcohol. “Se le recomienda a la gente que: si toma no conduzca; que en caso de acudir a un evento, se designen un conductor que no tome. Por otro lado, a los automovilistas, si observan alguna maniobra indebida o sospecha de algún conductor que circule en estado de ebriedad, de aviso al 911 de manera tal que permita el arribo del personal policial; y a los conductores que circulen con la mayor precaución posible”, explicó el jefe de Seguridad Vial.

“Se han detectado menores en estado de ebriedad conduciendo vehículos cedidos por sus padres. A nivel preventivo, se están reforzando los controles tratando de detectar y sacar de circulación a conductores alcoholizados”, cerró Purrán.