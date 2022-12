Cipolletti en alerta por un posible caso de rabia en un gato

Según explicó el profesional, la consulta fue realizada el pasado jueves por la tarde. En ese momento, una mujer lo llamó para contarle que su gato había desaparecido toda una noche, y que había vuelto a su casa como si “estuviera borracho” (desorientado), salivando y con los brazos llenos de saliva. Como si fuera poco, también contó que la mascota lo había mordido y que no había recibido la vacuna antirrábica correspondiente en los últimos años.

rabia-gatos-2.jpg

Una vez informados todos los organismos competentes, el veterinario explicó que no conoce cuánto tiempo demoran los mismos en confirmarlo, pero dejó en claro que tiene que ser en el menor tiempo posible. “Los libros explican que el virus tanto en humanos como animales puede tardar en llegar al cerebro de 5 a 10 días, dependiendo de lugar de la mordedura del animal infectado. Sin embargo, por esto último, también puede que se tarde un poco más en que eso ocurra. Pero una vez que el virus llega al cerebro es mortal”, declaró.

En caso de confirmarse el diagnóstico de rabia, el profesional confió que a eso le seguirá un operativo que incluirá a todas las personas que vivan a 200 metros a la redonda de la mujer y el gato en cuestión. “Más allá de la mujer y el gato, a los cuales una vez confirmada la enfermedad se les inicia un tratamiento antiviral (se les aplica inmunoglobulina antirrábica) y se los vacuna contra la rabia; a todos los animales (gatos y perros), de unos 200 metros a las redonda también se le aplicarán las vacunas, al igual que a las personas que hayan sido mordidas por alguno de estos”.

Zoonosis.jpg

Vacunación todos los años

En este contexto, Baraboglia habló de la importancia de vacunar todos los años a gatos y perros contra la rabia, al tiempo que dejó en claro que es muy raro que se diagnostiquen estas enfermedades en la región en estas mascotas, ya que sólo suelen ser propagadoras de la misma los murciélagos.

“El gran transmisor de esta enfermedad es el murciélago y en la zona hay muchísimos. Muchas personas no lo saben, pero ver un murciélago vivo de día es raro y hay que desconfiar, más si se lo ve desorientado. Es más que probable que tenga rabia. Lo mejor que se puede hacer es ponerle un balde encima y que Salud Pública pueda determinar si realmente tiene el virus”, inició su explicación el veterinario y luego continuó: “Por eso uno no puede saber cuándo los murciélagos muerden a gatos o perros y lo mejor es vacunar todos los años a nuestras mascotas contra la rabia. Si no se tiene dinero para llevarlo al ámbito privado, hay que aprovechar las campañas de vacunación gratuita que de provincia o los municipios. La rabia es una enfermedad muy grave”.