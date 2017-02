Las empresas Plaza, Dumascat, El Rápido Argentino, Plusultra y Mercobus, suspendieron todos sus servicios y no devuelven el dinero, Algunos afirman que habría quebrado.

El Grupo Plaza, dueña de las empresas de colectivos Plaza, Dumascat, El Rápido Argentino, Plusultra y Mercobus, tiene todos los servicios suspendidos por un paro que provocó que los pasajeros de la región de queden sin viajar. Denuncian que no les devolvieron el dinero y que nadie les da respuestas.

Aún no hay información oficial, pero algunas de las versiones hablan de quiebra y de traspaso de propietarios. A través del chat online de la empresa, afirman que no quebraron pero que están de paro desde el martes pasado, sin embargo continúan vendiendo pasajes de servicios que no se van a cumplir.

Un grupo de cipoleños quisieron reclamar el valor del pasaje y no tuvieron respuestas.

Rocio Contreras, una joven de la ciudad que viajó a El Bolsón, relató a LM Cipolletti que ayer cuando fue hasta la terminal a tomar su colectivo de vuelta le explicaron que la empresa había quebrado y que no iba a salir el servicio pero tampoco se le iba a reintegrar el dinero.

Una situación similar ocurrió hoy por la mañana en la Terminal de Cipolletti, cuando los pasajeros se acercaron para viajar y se encontraron con un servicio suspendido, y nadie en mesa de entrada para dar respuestas. Solo hay un cartel que dice que el teléfono de la empresa no responde los llamados.

En la web del Grupo Plaza existe un link para "Devolución de pasajes", aunque explicaron que el dinero no se devuelve, sino que sólo se genera un reclamo para luego evaluar la situación. Allí hay que cargar los datos requeridos, el número de transacción y el de tarjeta.