Cipoleños antipiquetes

Por una abrumadora mayoría, los cipoleños votaron a favor de la intervención de las fuerzas de seguridad para evitar los cortes de rutas en la región. Lo hicieron a través del Facebook de LM Cipolletti, donde además dejaron sus opiniones al respecto.

Hubo un total de 1631 votos, de los cuales el 70 por ciento apoyó la intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar los piquetes, y un 30 por ciento se expresó en contra.

¿Una base de Gendarmería?

Una de las posibles soluciones que comentó el propio Bordignon para evitar cortes de tránsito en la zona de los puentes es la instalación de una base antipiquetes permanente donde se encontraban antiguamente las cabinas de peaje.

El secretario de Gobierno municipal dijo que “esto es el colmo de la permisibilidad. Nadie hace nada”. Mientras que remarcó que los puentes carreteros son una zona con alta importancia para la conexión regional.

“Tuve varias charlas con el juez (Hugo) Greca y me explicó que el Juzgado Federal no puede hacer prevención, que pueden actuar una vez cometido el delito. Para prevención está la Policía. Alguien debería arbitrar alguna medida para prevenir los cortes de forma total. No estoy pidiendo que no se expresen ni peticionen, pero que lo hagan sin métodos delictivos”, señaló Bordignon.

Según Bordignon, Greca le comentó que tienen intenciones de instalar en la zona de los puentes una especie de móvil de Gendarmería Nacional, un cuerpo con efectivos permanentes, equipados con elementos disuasivos tales como carros hidrantes.

“No sería un móvil de choque, sino de prevención. Nosotros estamos muy interesados en que esta idea se concrete, para asegurar el libre tránsito y el orden público”, contó el funcionario municipal.

Entre los lectores de LM Cipolletti, por lo menos, la iniciativa planteada por Bordignon goza de una gran aceptación. Es que son muchos los vecinos cipoleños que vienen sufriendo, hace ya varios años, los constantes cortes de tránsito.

70% de los encuestados pide la intervención policial

Los vecinos cipoleños, en su inmensa mayoría, se oponen a los piquetes y son partidarios de una intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la circulación vehicular.

