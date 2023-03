Lo mejor del nuevo líder se vio en la primera mitad del partido. Entendió rápido el Albinegro de Río Negro que la clave estaba en presionar sobre el campo rival, bien liderado desde el fondo por Cristian Rodríguez, un central que asoma como caudillo.

El goleador Favio Cabral tuvo un par de remates francos contra el arco de los bahienses, pero llegó a ser bloqueado por los defensores. Lo merecía y acumulaba méritos el dueño de casa el 1 a 0 parcial. Un par de remates de media distancia lo acercaban cada vez más al arquero Lucas Partal.

La única pálida del período fue la lesión en el hombro del brazo derecho del lateral Ezequiel Carmona a los 20 minutos que seguro lo sacará de los planes por un par de semanas. En su lugar ingreso Franz Shultz, el chileno que es variante en el medio y también sobre el lateral derecho.

Un penal errado

En el complemento, con la ventaja, Cipo cedió la iniciativa. Dejó de ir tan arriba en búsqueda de asfixiar a Liniers, que de todas maneras estuvo con las luces apagadas toda la tarde en el Alto Valle y casi no arrimó peligró.

Ya en los minutos finales, el “Rayo” Fernando Pettineroli armó una apilada hermosa por la derecha, pisó el área y fue tomado del brazo. El árbitro Nicolás Ibarnegaray no dudó y marcó el penal que el mismo zapalino se encargó de ejecutar.

Sin embargo, el remate con el pie derecho bien abierto del “7” se elevó demasiado, terminó dando en el travesaño y privó a Cipolletti de un cierre mucho más tranquilo. Liniers, que terminó con uno menos por la expulsión de Manuel Cutrin ya en tiempo adicionado, dispuso de un tiro libre peligroso que no supo aprovechar y así se desató el festejo en las tribunas, de nuevo con otro gran marco en La Visera que buscar convertirse en una fortaleza.

Cipo Vs Liniers 3.jpeg Ganó Cipo y encabeza la tabla de la Zona 1

Sintesis

Cipolletti 1

Rafael Ferrario

Ezequiel Carmona

Cristian Rodríguez

Elvis Hernández

Leandro Wagner

Guillermo Funes

Maxi Amarfil

Fernando Pettineroli

Ulises Ojeda

Leandro Doello

Favio Cabral

DT: C Lovrincevich

Liniers 0

Lucas Partal

Julián Taverna

Renzo Paparelli

Sebastián Leguiza

Manuel Cutrín

Valentín Otondo

Gonzalo Bárez

Matías Sarraute

Gastón Ortiz

Alexis Bulgarelli

Lautaro Cerato

DT: Claudio Fraf

Gol: PT 40’ Hernández (C).

Cambios: PT 24’ Franz Shultz por Carmona (C). ST inicio Luciano Tridico por Bárez y Stefano Zarantonello por Sarraute (L), 23’ Alejo oRoa por Bulgarelli (L), 26’ Santiago Jara por Ojeda (C) y Luis Dezi por Doello (C), 33’ Federico Vega por Taverna (L), 43’ Nicolás Iachetti por Pettineroli (C) y Alejo Tabares por Cabral (C).

Expulsado: 45+2’ Cutrin (L).

Arbitro: Nicolás Ibarnegaray, Comodoro Rivadavia.

Estadio: La Visera, Cipolletti.