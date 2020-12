Cipo perdió el invicto: cayó de local 1 a 0 frente a Sol de Mayo

El conjunto de la capital rionegrina fue más, sobre todo en el primer tiempo, y en el complemento eligió refugiarse tras el gol de penal a los 7 minutos de Héctor Morales. Al mismo jugador, Lucas Mellado había derribado pisando el área cuando se disponía a sacar el remate.

Justamente Mellado, fue uno de los puntos bajos en la formación que no pudo imponer condiciones en mitad de cancha y lo sufrió. El cipoleño debió haber visto la roja a los 32 minutos por una durísima falta sobre Juan Fedorco que un par de jugadas más tarde debió salir sustituido por el golpe.

La dupla Leonardo Morales y Fernando De la Fuente sobre el círculo central visitante fue clave para recuperar y jugar.

Las más claras del local en la primera parte fueron un tiro libre de Braian Meza (otro de los que falló ayer) que cabeceó Damián Jara a los 16 minutos y Nahuel Astutti despejó al córner. De esa misma pelota parada, el centro de Diego Aguirre para la cabeza de Iván Silva que en el complemento se fue reemplazado.

Del otro lado, Juan Iurino también llegó con peligro desde un córner a los 9 y Nicolás Caprio achicó rápido sobre el ingreso de Montero.

Por la primera armada de manera colectiva en Cipo hubo que esperar hasta los 44, con el pase de Aguirre para Daian García, el centro rasante del delantero después de desbordar y el remate defectuoso del neuquino por arriba del travesaño.

Muchos cambios

De entrada en el complemento, Raggio sacó a Agustín Orellana de la zaga central y lo puso a Manuel Berra.

Llegó el penal y el gol visitante muy temprano y el desorden se generalizo. Carin Najul tuvo su bautismo en Cipo, pudo haber empatado con una chilena en tiempo de descuento, y uno minutos más tarde con un tiro libre bien atajado por Astutti. Demasiado poco como para acumular méritos y adueñarse de manera transitoria en la tabla de posiciones para el conjunto local que acusará el impacto y será difícil que lo disimule en la tabla de posiciones.

Sintesis

Cipolletti 0

Nicolás Caprio

Maxi Carrasco

Damián Jara

Agustín Orellana

Leandro Wagner

Iván Silva

Brian Meza

Diego Aguirre

Lucas Mellado

Daian García

Juan López

DT: Gustavo Raggio

Sol de Mayo 1

Nahuel Astutti

Juan Fedorco

Juan Iurino

Lucas Malacarne

David Angeloff

Leonardo Morales

Fernando De la Fuente

Matías Olivera

Alberto Reyes

Héctor Morales

Franco Montero

DT: Luis Murúa

Gol: ST 7’ Morales (de penal SdM).

Cambios: PT 39’ Martín López por Fedorco (SdM). ST inicio Manuel Berra por Orellana (C), 13’ Carin Najul por Silva (C), 30’ Enzo Romero por López (C) y Boris Magnago por Carrasco (C), 36’ Fernando Baldebenito por Montero (SdM), 41’ Diego Galván por Olivera (SdM).

Arbitro: Alejo Cid, Pergamino.

Cancha: Predio 15 de Octubre, Cipolletti.

Resto de la fecha

Estudiantes de San Luis 2 Deportivo Otamendi 0

Peñarol de San Juan 0 Camioneros 1

Posiciones

Reválida Zona Sur

Desamparados 7

Camioneros 7

Estudiantes SL 6

Cipolletti 5

Sol de Mayo 4

Peñarol SJ 3

Deportivo Otamendi 1

Próxima fecha: Sol de Mayo-Peñarol, Camioneros-Estudiantes SL y Deportivo Otamendi-Desamparados. Libre: Cipolletti.