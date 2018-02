En una audiencia de impugnación por el crimen del joven cincosaltense Daniel Vetoño, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo la teoría de los acusadores, valoró la prueba producida durante el debate y solicitó que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio sea confirmada.

El defensor del condenado, Brian Amaya, planteó que el relato de un testigo “privilegiado” no había sido valorado correctamente. Manuel Crespo, abogado defensor del imputado, señaló como agravios ante el Tribunal que la sentencia condenatoria debía ser revocada por entender que había deficiencias en la calidad probatoria del plexo ofrecido por la fiscalía.

En este punto señaló que un testimonio al que calificó como “privilegiado” por la posición en la que se encontraba y por observar toda la escena, no había sido valorado. De forma puntual, hizo referencia a un hombre que no vio un arma de fuego en poder de su cliente y que no escuchó que el mismo profiriera amenazas.

Además señaló que la investigación –que transitó en su totalidad bajo el nuevo sistema procesal– presentaba vestigios del viejo proceso penal mixto, criticando la falta de pericias que acrediten que el arma era portada por su cliente. A lo mencionado por la defensa, la fiscalía respondió que no se realizaron pericias porque no eran necesarias.

En este punto señaló que de la investigación surgen dos testigos directos que observaron que el acusado portaba un arma.

Impugnación

En marzo se conocerá la resolución

El fiscal Martín Pezzetta se encargó de resaltar las múltiples pruebas en contra de Brian Amaya y solicitó a los magistrados que la sentencia sea confirmada en su totalidad. El Tribunal de Impugnación dispone de un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver el recurso, por lo que la sentencia se conocerá el 16 de marzo.

En octubre se realizó el juicio de responsabilidad en el cual Amaya fue declarado responsable por el homicidio de Daniel Vetoño, mientras que en noviembre se desarrolló el juicio de cesura en el cual se determinó que la pena que deberá cumplir será de 13 años de prisión.

Vetoño fue asesinado a balazos luego de proteger a un amigo que discutía con Amaya.