Los 3 signos del zodiaco que odian la Navidad y detestan las fiestas de fin de año

En esta nota, te contamos cuáles son los 3 signos del zodiaco que peor la pasan en las fiestas de fin de año . Y sí: parece que odian la Navidad …

En cada cierre de año, tanto el 24 de diciembre así también como también el 31 de diciembre se transforman en días muy especiales . De hecho, el último día del almanaque marca ese momento tan único que consiste en reunirse con los seres queridos y los amigos para recibir al Año Nuevo . Sin embargo, según la astrología, tres signos del zodiaco sufren en las fiestas de fin de año . ¿Cuáles son?

Lo cierto es que, según diversos estudios, la astrología afirma que estos tres signos del zodíaco prefieren escaparles a las reuniones familiares. Es más: si fuera por ellos, optarían por una celebración íntima con una o dos personas como mucho.

Los 3 signos del zodiaco que más sufren en las fiestas de fin de año son Capricornio , Escorpio y Acuario .

Por lo general, los capricornianos son muy aplicados y pretenden alcanzar un lugar prestigioso en la vida. Por este motivo es que son ambiciosos y responsables. Pero, al mismo tiempo, también son reservados. Y, por ende, no son muy sociables a la hora de compartir una mesa navideña o de fin de año con muchas personas. Es por ello que, mientras muchos se emocionan con los adornos y los regalos, Capricornio considera, por ejemplo, los gastos que deberá afrontar en las Fiestas o el tiempo que deberá invertir (¿o perder?) en estos eventos sociales. Lo cierto es que, para los capricornianos, sería mejor tomarse un descanso en lugar de reunirse para celebrar las Fiestas.

Por su parte, a los escorpianos suele pasarles que viven las Fiestas que se celebran en reuniones numerosas como eventos faltos de sinceridad. Es por ello que, en líneas generales, rehúyen de los acontecimientos familiares de este tipo, sobre todo cuando en ellos se simula que existen fuertes peleas o distanciamientos. Por otra parte, la celebración de Año Nuevo también les puede resultar incómoda y frustrante, porque es posible que sientan que esta se trate de algo superficial y plagada de rosarios de promesas que nadie cumple.

En tanto, a los acuarianos les disgusta la idea del evento “tradicional”. Y suelen tener una mirada crítica en relación a la Navidad y el Año Nuevo, ligada al consumismo y a una etiqueta de costumbre vacía de contenido. Si por ellos fuera, vivirían otro tipo de noche, posiblemente más vinculada a un festejo más auténtico. O quizás desearían pasar una velada agradable relacionada con algún tema que les interese o que verdaderamente los apasione.

Día del Amigo. Brindis.jpg Los 3 signos del zodiaco que más sufren en las fiestas de fin de año son Capricornio, Escorpio y Acuario.

En la vereda opuesta a Capricornio, Escorpio y Acuario, se encuentran Cáncer, Tauro, Leo y Virgo. De acuerdo al sitio especializado Horóscopo Negro, estos son los cuatro signos que viven la Navidad con más pasión. A su vez, la Inteligencia Artificial de WhatsApp reveló cuáles son los signos del Zodiaco que más aman el fin de año: Sagitario; Leo; Géminis; Aries y Libra.