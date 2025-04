¿Jurassic Park? Científicos lograron recrear el cuero de dinosaurio

Un grupo interdisciplinario de científicos y creativos está desarrollando lo que describen como “el primer cuero de dinosaurio del mundo”. El proyecto reúne a The Organoid Company, la firma Lab-Grown Leather Ltd y la agencia creativa VML. El material no proviene de animales sacrificados, sino del cultivo de células en laboratorio, basadas en una reconstrucción artificial del colágeno de un T. rex extinto hace más de 65 millones de años.