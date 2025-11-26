Cómo hacer el famoso bizcochuelo de "12 cucharadas": la receta fácil y rápida para la merienda

A través de una receta fácil y rápida, en este artículo te contamos cómo preparar el bizcochuelo “12 cucharadas” , ideal para la merienda.

Un bizcochuelo es, de acuerdo a la estricta definición de la Real Academia Española, una torta esponjosa hecha con harina, huevos y azúcar muy batidos . Claro que, según la ocasión y el momento, el bizcochuelo puede transformarse en un platillo central en cualquier celebración. En esta nota, a través de una receta fácil y rápida, te contamos cómo preparar el bizcochuelo “12 cucharadas” , un compañero ideal para la merienda.

Cabe resaltar que el bizcochuelo es en sí mismo una masa básica de la repostería, dado que sirve de base para elaborar innumerables tartas. La cualidad que caracteriza a este pan es su esponjosidad, gracias a la presencia de huevos en su masa.

2 huevos.

12 cucharadas de azúcar.

12 cucharadas de aceite.

12 cucharadas de leche.

Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja.

12 cucharadas de harina leudante (si se emplea harina común, incorporar 2 cucharaditas de polvo de hornear).

Azúcar extra para espolvorear por arriba.

Luego, tendremos que apuntar una guía paso a paso de una receta simple y sencilla para proceder a la elaboración de nuestro bizcochuelo “12 cucharadas”:

Romper los huevos en un bol y mezclarlos con el azúcar hasta conseguir una preparación homogénea.

Añadir el aceite y continuar batiendo para integrar bien.

Incorporar la leche, la esencia y la ralladura de cítrico a elección. Acto seguido, volver a mezclar.

Sumar la harina (y el polvo de hornear si es que no se emplea leudante) de a poco, integrando con movimientos envolventes.

Trasladar esta mezcla a un molde enmantecado y enharinado. Luego, espolvorear un poco de azúcar por encima para lograr un crocante extra.

Llevar al horno medio (180 °C) durante 20 a 30 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga limpio.

Acerca de la preparación de un bizcochuelo casero, en el sitio especializado Paulina Cocina se destaca que se trata de una torta fácil de elaborar, y el resultado es un bizcocho húmedo, alto y esponjoso. Es húmedo porque es un bizcochuelo con aceite en lugar de manteca, ideal para cualquier receta de torta o para espolvorear con azúcar impalpable y comérselo en dos bocados con el mate antes de poder rellenarlo. Al ser un bizcochuelo sin manteca es más húmedo y económico.

Un bizcochuelo casero es una torta fácil de elaborar, y el resultado es un bizcocho húmedo, alto y esponjoso.

A su vez, el sitio Bon Viveur destaca que el bizcochuelo casero es el bizcocho ideal si buscamos uno que nos deje la casa con un aroma irresistible a bizcocho recién horneado. Es tan versátil que podemos aromatizarlo con lo que más nos guste. También, amén de poder comer el bizcochuelo “12 cucharadas” solo, también es posible rellenarlo con dulce de leche o crema. Sí, se trata de un compañero ideal para cualquier merienda…