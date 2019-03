“Nosotros tenemos una casita en la parte de atrás del terreno y estaba construyendo en la parte de adelante. Las nenas, mi hija de 8 años y su amiga de 9 –quien vive en la casa de al lado- estaban jugando en la parte de adelante, pero dentro de nuestro terreno. Mi marido y yo salimos a comprar pero en mi casa quedaron mis otras dos hijas mayores, de 13 y 16”, explicó la mujer y continuó: “Unos minutos después de que me voy, mi hija mayor me llama preguntándome si la nena se había ido conmigo, a lo que le respondo que ella estaba jugando en la parte de adelante. Ella me responde que no estaba ninguna de las dos”.

Tras ese diálogo, su hija fue hasta la casa de su vecina para ver si las niñas estaban en ese lugar, pero tampoco tenían noticias de ellas. De esta forma, le dan aviso a la policía sobre la desaparición de las pequeñas.

Unos minutos después, un familiar de su vecina le dijo que las niñas estaban en otra zona de la ciudad, completamente aterradas y que habían sido llevadas por dos hombres que intentaron secuestrarlas.

“Mi hija me contó que mientras ellas jugaban, un hombre pateó el portón y entró al terreno, junto con otra persona. Como estamos construyendo, hay algunos escombros, entonces ellas intentaron espantarlos tirándoles piedras”, agregó. En un abrir y cerrar de ojos, los secuestradores le taparon la boca y las metieron en un auto, del cual no tienen mayores datos.

Las niñas aseguran que no les vendaron los ojos, ni las maniataron. A ellas las metieron en la parte de atrás del vehículo, mientras que los hombres iban en la parte de adelante. Tras circular por diferentes calles de la ciudad, se detuvieron en una estación de servicio y allí los hombres se bajaron.

Inmediatamente, las nenas se bajaron del auto y corrieron. Por suerte, y casualidad del destino, se encontraron con un familiar, quien las resguardo en su casa hasta que sus padres y la policía se acercaron hasta el lugar. “La estación de servicio está muy lejos de mi casa. Al ver que los hombres se bajan, ellas se escapan. En la estación había un policía y la amiga de mi hija le quería avisar al policía que estaba ahí, pero mi hija se asustó y le dijo que corrieran para que no las volvieran a agarrar. La vecinita conoce un poco la cuidad y decidieron ir hasta la casa de su hermana, que queda en el plan 130 viviendas. Justo ella había salido y se las encontró cerca de una carnicería, llorando y asustadas. Ella las lleva hasta la casa de una de las tías y se quedan ahí hasta que llega la policía y nosotros”.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría 5ta de la vecina localidad. Previo a esto, llevaron a las niñas al hospital para revisarlas. El informe médico asegura que las niñas no tienen lesiones visibles.

“Uno escucha de estos hechos en ciudad como Buenos Aires y no esperas que te pase. Además, ellas estaban jugando adentro de mi casa, no en la calle”, finalizó la madre de una de las pequeñas.

