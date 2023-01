Casi desalojan la salita de salud del Distrito Vecinal Noreste

El hecho causó desagrado entre el personal médico y de enfermería que se desempeña en el centro de salud, puesto que no habían sido informados y fue muy triste e impactante para ellos, cuando llegaron a las instalaciones, ver sus cosas de trabajo desalojadas, sin mediar una explicación razonable para la situación.

La tensión entre los pobladores empezó a crecer. Alertado el referente vecinal Víctor Alarcón, se hizo presente en el sector, donde comenzó a esclarecerse lo que estaba pasando.

El dirigente averiguó que en el Municipio habrían decidido desocupar las oficinas cedidas a la salita y traspasárselas el área de Tránsito, cuyos trabajadores serían sus nuevos moradores.

Ante lo asombroso e inconsulto de la determinación, procuró alternativas y hasta logró comunicarse con la funcionaria responsable de la delegación, que lo atendió pese a que se encuentra de vacaciones. Ella buscó tranquilizarlo y le dijo que el personal de salud podía utilizar otro espacio interno, un aula que había disponible.

Al aula se fueron médicos y enfermeros, con sus materiales de trabajo, unos mueblecitos y una heladera. Alarcón, al denunciar los acontecimientos, manifestó que el nuevo lugar resulta inadecuado para el servicio de salud, en particular, para las mujeres embarazadas que acuden para que las atienda una obstetra. No da porque no están aseguradas las condiciones de intimidad obligatorias.

Indicó que los empleados del Municipio les habrían dicho al personal del Hospital que todo había sido "un error", pero también estaba la versión de que serían utilizadas por Tránsito. Es decir, todo un acertijo.

Así las cosas, recordó que las oficinas fueron cedidas para su uso como centro de atención de la salud mediante un acuerdo entre el Municipio, el Hospital y los vecinos, motivo por el cual no se tendría que modificar los términos convenidos sin consultar a todas las partes.

Sostuvo que hay mucha bronca entre los pobladores por lo que está ocurriendo y no descartó que se concreten protestas si no se revierte la situación. Al efecto, anoche tenía previsto reunirse el Grupo de Trabajo barrial para evaluar el problemas y definir los pasos a seguir.