El líder del gremio a nivel nacional, Hugo Moyano, advirtió: “Si el sector empresario no da el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza”. Y hasta ahora esa es la situación.

El paro no incluirá cortes de tránsito ni movilizaciones. “Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda”, aseguró Moyano.

Desde el gremio informaron que el sector empresario sólo les ofreció un aumento salarial del 15%, algo que consideran insuficiente. Por ese motivo, ratificaron la medida de fuerza y no descartan intensificar las protestas, dependiendo del desarrollo de la negociación.