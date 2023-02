El barrido de calles volvió a manos del Municipio, sumando 600 cuadras al trabajo que depende de Servicios Públicos. Las cooperativas que lo realizaban no tenían capacidad para cubrir la zona asignada, por lo que el Ejecutivo no renovó los contratos que vencieron en diciembre. Se incorporó personal, pero no la misma cantidad de empleados que tenían las cooperativas, ya que se incorporarán tres vehículos barredores para acelerar el proceso.