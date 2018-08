Calcaterra le dijo al juez que ordenó pagar las coimas

Buenos aires. Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, se presentó a primera hora de ayer en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado del juez Claudio Bonadio. Lo hizo en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, escritos por Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta), en los que tanto él como su empresa son mencionados en diversos tramos. Ante la fiscalía, el ex dueño de IECSA admitió haber realizado “aportes a las campañas electorales de 2013 y 2015 del Frente para la Victoria”, aunque rechazó que los pagos hayan sido de u$s 8 millones. Y aseguró que su ex CEO Javier Sánchez Caballero “pagaba por órdenes mías”.