“Apareció de la nada, ni lo escuchamos. Primero le tiró un piedrazo a mi amiga y le lastimó el brazo. Después me dio un piedrazo en el ojo y me tiró al suelo. Cuando me levanté estaba bañada en sangre, y el ladrón se escapaba con mi moto hacia el barrio Managua”, contó a LM Cipolletti la joven inmersa en bronca por la situación que debió vivir.

Los vecinos que presenciaron el ataque llamaron a la policía y a emergencias. La ambulancia trasladó a la joven hasta el hospital donde recibió tres puntos en la zona de la ceja izquierda, y por fortuna no perdió la visión.

“Estoy con dolores y curaciones. En unos días me tengo que hacer estudios para saber cómo está el ojo. Tengo mucha bronca. El hombre era alto y vino tapándose la cara, no lo pude ver”, expresó la víctima.

La motocicleta robada es una Gilera Smash patente A066GXC. Es color roja y blanca y tiene la tapa del baúl rota. La denuncia fue radicada por la joven en la Subcomisaría 79 del barrio 1200 viviendas.