Bordignon cree que hay grupos perlenses con objetivos ocultos

El secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en la comunidad ubicada a orillas del Limay y señaló que no entiende por qué puede haber alguien que se oponga o cuestione al Plan Director del Municipio sin siquiera conocerlo. Además, se mostró sorprendido de que la iniciativa tenga detractores cuando se trata de un trabajo técnico sobre las características geográficas del poblado y de todo lo que existe por acción del asentamiento humano.

“Pedí, incluso por la radio de Las Perlas, que se nos deje participar en la pasada reunión. Me dijeron que algunos grupos organizadores se oponían a la presencia del Municipio, lo cual me llamó la atención”, enfatizó. Por eso, “solicité que en el encuentro se explicara que no estábamos presentes porque no se nos había permitido. Supe que en la reunión algunos vecinos preguntaron por nuestra ausencia pero nadie aclaró nada. Quienes se habían comprometido a decir lo que pasaba no dijeron nada”, afirmó.

Bordignon, quien está a cargo de la comuna por licencia del intendente Aníbal Tortoriello, expresó que resulta evidente que la población perlense “está atomizada”, con sectores que respaldan las tareas impulsadas por la comuna y otros que se oponen a ello.

Aseguró sentirse “desilusionado” por el posicionamiento de algunos vecinos y dijo que, en su opinión, en los actuales acontecimientos “me parece que importa más lo que no dicen que lo que están diciendo” los grupos que están actuando contra el trabajo del Municipio, por lo cual se preguntó por los motivos reales subyacentes a este comportamiento.

Sostuvo que el Ejecutivo seguirá atendiendo a Las Perlas como a “todos los demás barrios” de Cipolletti y destacó que siempre se propiciará el diálogo y la participación de los vecinos.

Mayor presencia y más participación

Obra cercana

Ya está disponible el proyecto ejecutivo para la construcción del edificio propio que tendrá la delegación municipal en la comunidad perlense.

Opinar y decidir

La comuna propiciará la conformación de un gabinete de vecinos perlenses, para colaborar con la delegación y participar en la toma de decisiones.