La llegada de la boleta anual del canon por la venta de alcohol trajo consigo un gran malestar entre los dueños de locales que comercializan bebidas alcohólicas en Cipolletti. Uno de ellos, Charlie García, propietario de Martina Bar, contó que está muy molesto por el aumento realizado por la gestión de Aníbal Tortoriello en ese concepto.

En ese sentido, recordó que el año pasado pagó 16 mil pesos de una cuota anual. “Ahora me vino 22.014,96 pesos, es un robo a mano armada”. La bronca también es porque no les informaron nada sobre el aumento. “Yo escuché la semana pasada una nota que le hicieron a un concejal de Cipolletti, diciendo que estaba todo bien, que era perfecto, que el aumento era poco. Ellos deciden no tienen idea de la vida, viven en una burbuja y salen diciendo que para ellos estuvo bien. No saben nada, pero igual aumentaron”, remarcó.

Y al respecto también criticó la falta de información o, lisa y llanamente, la mentira en la que incurren los concejales cuando informan sobre sus proyectos. “Dijeron que el aumento fue del 30%, pero las cuentas no cierran, fue más”.

“Siempre fue lo mismo, no me estoy asombrando porque cuando te quieren meter la mano en el bolsillo, te la meten. Esto es la política”, agregó, a la vez que adelantó que junto a otros colegas, irán a la Justicia.

Además, García sostuvo que está “pagando dos veces por lo mismo. Yo tengo mi habilitación como confitería bailable y a su vez tengo que pagar por vender alcohol. Es como que una tienda de ropa pague por vender ropa, es lo mismo”.

García indicó que en la administración de Abel Baratti se había dicho que las habilitaciones iban a ser de 5, 6 o 7 años o sin fecha de vencimiento. Pero ahora son anuales.

El dueño de Martina anunció que, junto al resto de los dueños de bares están pensando “hacer una cámara de comercio aparte y presentar cartas documentos”.

Mientras que agregó que Cipolletti es el único lugar en el país que se paga este canon. Lo sacó (Alberto) Weretilneck en el 2007 o 2008 para bajar el consumo de alcohol en los menores. Pero esto tuvo un fin recaudatorio y lo sigue siendo. Aparte está muy mal hecho, porque te cobran los metros cuadrados cerrados que vos tengas. O sea, si yo tengo un lugar de 2x2 y un patio de 500 metros pago $5, no tiene lógica. Nos tendremos que acostumbrar a esto, esto es Cipolletti, un barrio chico de Neuquén. O, si no, habrá que vender e irnos”.

Organización

Quieren crear su propia cámara

El verano arrancó mal. Los bolicheros cipoleños comenzaron a enojarse con Tortoriello por las fiestas privadas, que -dicen- no se prohibieron y les generaron importantes pérdidas.

Denuncian persecución. El dueño de Única denunció en los últimos días que le rompieron los vidrios de su local y que comenzaron a exigirle cosas que no le exigían antes de que saliera a criticar al gobierno en los medios de comunicación.

El canon por alcohol. Otro duro golpe que aseguran haber recibido los empresarios de la noche fue el aumento del canon para vender bebidas alcohólicas, que subió, en promedio, un 40%.

Autoorganización. Los bolicheros adelantaron que irán a la Justicia para hacer sentir su voz y quieren crear su propia cámara de comercio.