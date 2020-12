Bariloche: egresados y coordinadores dieron positivo para Covid

El grupo arribó a Bariloche con la empresa Soulmax aunque el servicio que ofreció en la ciudad cordillerana no fue el convencional, debido a que los egresados no asistieron a los conocidos locales bailables y realizaron actividades poco comunes.

Al regresar de una de las excursiones que realizaron, dos integrantes del grupo tuvieron fiebre y dieron positivo al hisopado, por lo que fueron aislados en una habitación del mismo establecimiento.

Cuando el vuelo chárter que contrató la misma empresa regresó a Buenos Aires, hubo más jóvenes con los mismos síntomas y con el mismo resultado tras el hisopado correspondiente.

Además, otro contingente de la misma operadora, procedente de Paraná, Entre Ríos, también tuvo casos positivos luego de su viaje a Bariloche.

El arribo de los contingentes forma parte de una prueba piloto que las autoridades locales y de la provincia de Río Negro implementaron para “poner en marcha los protocolos establecidos por el segmento joven” de acuerdo a la información que aportaron fuentes del segmento.

No obstante, indicaron, el servicio que prestó la empresa en Bariloche “fue diferencial a los viajes convencionales, ya que no visitaron las discotecas más conocidas, sino que fueron a otra ubicada en Catedral, las excursiones tampoco son las habituales por lo que no es simple evaluar los protocolos creados para evitar contagios”.

Incluso, fuentes de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA) indicaron que hubo otros contingentes que estuvieron en Bariloche en la misma fecha que este martes regresaron a Misiones, su provincia de procedencia, sin que se registren casos positivos para COVID.

Los grupos procedentes de las localidades de Andresito, Candelaria y San Javier regresaron a Misiones este martes y “se cumplieron todos los protocolos, tal como estaba previsto”.

A partir de la apertura del turismo en Río Negro, las operadoras de viajes de egresados comenzaron con la reprogramación de sus viajes y Soulmax fue una de las primeras en arribar a la localidad cordillerana.

El secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, defendió los protocolos implementados y dijo que “funcionaron bien” aunque cargó las tintas sobre la conducta de los jóvenes ya que al menos cinco de ellos “no respetaron el cumplimiento de los días de aislamiento previo al viaje, y contra eso no se puede hacer nada”.

Entre los integrantes del grupo que dieron positivo hay dos coordinadores de la empresa Soulmax, quienes se contagiaron al mantener contacto estrecho con los jóvenes que participaron del viaje.

Los testeos de saliva que se realizaron en Ezeiza, una vez que regresó el contingente, fueron contundentes: otros diez integrantes del grupo dieron positivo.

Desde la empresa confirmaron los casos positivos registrados en el grupo e informaron que una vez que se obtuvieron los resultados, los chicos fueron aislados en un establecimiento que es propiedad de la empresa, en la base del cerro Catedral.

“Ellos están actualmente asintomáticos, contenidos y con seguimiento médico. Recomendamos a todas las familias que realicen un test o aislamiento preventivo” indicaron en una nota que enviaron a los padres del grupo.

“Todos los movimientos de los chicos -aseguraron en Soulmax- estuvieron sumamente cuidados sin contacto prácticamente fuera de la burbuja. Intuimos que el contagio se originó porque los pasajeros una vez que recibieron el resultado negativo del hisopado, no cumplieron el aislamiento preventivo de 72 horas previas al viaje, que nosotros recomendamos y pedimos especialmente”. Y apuntaron: “Tenemos que seguir mejorando los protocolos para que los viajes se puedan hacer. Esto era una prueba piloto: hay mucho por procesar y corregir. Se necesita más concientización con un trabajo entre todos: padres, autoridades y empresas.